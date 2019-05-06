Dışişleri Bakanlığından ABD'ye Doğu Akdeniz tepkisi

Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetlerine ilişkin açıklamasına tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ABD'nin 5 Mayıs tarihli açıklaması "gerçeklerden kopuk" olarak nitelendi.

"Türkiye, Doğu Akdeniz'de kıta sahanlığına ilişkin tutumunu 2004’ten bu yana açık şekilde ortaya koymuştur" denilen açıklamada Kıbrıs hükümetinin bu tarihten itibaren bölge ülkeleriyle yaptırdığı MEB sınırlandırma anlaşmalarının Türkiye ve KKTC için geçerli olmadığı belirtildi.

"...Türkiye bölgedeki Kıta Sahanlığını da uluslararası topluma duyurmuş ve Birleşmiş Milletler nezdinde de kayda geçirmiştir. Bölgede, tüm ilgili kıyıdaşlar arasında uluslararası hukuk kuralları uyarınca hakkaniyete dayalı sınırlandırma anlaşmaları henüz tamamlanmamıştır. Hal böyle iken, üçüncü tarafların kendilerini adeta uluslararası mahkeme yerine koyarak deniz sınırlarının nereden geçeceğini tayin etmeye çalışmaları kabul edilemez. Bu anlamda, ABD’nin Rumların 'hak iddia ettiğini söylediği' bir alana yönelik geçerli sınırlandırma anlaşması varmış gibi Türkiye’ye çağrıda bulunması, ne yapıcı ne de uluslararası hukuka uygun bir yaklaşımdır" ifadelerini kullanıldığı açıklamada sondaj ve sismik gemilerin, hükümetin 2009 ve 2012'de TP'ye verdiği ruhsat sahalarında arama ve sondaj faaliyetlerini sürdüreceği beliritldi.

Açıklama şu ifadelerle son buldu: "Aynı şekilde Rum tarafı Ada’nın eşit ortağı Kıbrıs Türklerini, hidrokarbon kaynakları konusunda karar alma mekanizmalarına dahil etmedikçe veya tek taraflı hidrokarbon faaliyetlerini sona erdirmedikçe, Türkiye Kıbrıs Türklerinin de kıta sahanlığı haklarını korumayı sürdürecektir."

ABD, Türkiye’nin Kıbrıs Adası açıklarında hidrokarbon arama faaliyeti yürütme niyetini beyan etmesinin endişe verici olduğunu bildirmiş ve çalışmalara son verilmesini istemişti. (HABER MERKEZİ)

7 ülke Doğu Akdeniz gaz forumunu kuruyor