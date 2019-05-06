İskender Bayhan: YSK'ye politik karar verme tutumu dayatılıyor

Emek Partisi MYK Üyesi İskender Bayhan Gündem Özel'de Zeliş Irmak'ın sorularını yanıtladı. Bayhan ile 6 mayıs anmaları ve antiemperyalizm tartışmaları ile YSK'nin beklenen İstanbul kararını konuştuk. Bayhan'ın açıklamalarından öne çıkan bölümler şöyle:

"YSK’nin uzun zamandır kararını açıklamaması vatandaşın gözünde ciddiyet problemine ilişkin bir tablo oluşturuyor.

YSK’nin vereceği karar Türkiye siyasetinin gidişatı açısından önemli bir noktada duruyor. İtirazın kabulü de reddi de siyasi sonuç doğuracak.

Ortaya çıkacak her sonuç ekonomik kriz sürecinin gidişatı açısından önemli etki yaratacaktır. Ama bu seçim iptal edilmezse ekonomi düzelecek anlamında değil.

YSK KARARININ GEREKÇESİNİ DE AÇIKLAMALIDIR

YSK’ye açık bir politik karar verme tutumu dayatılıyor. YSK süreci uzatarak kendisine dayatılan hatta ilerliyor.

Kamuoyunda seçim meşruiyeti tartışmaya açılarak yeni seçime ikna edilmeye çalışılıyor. Peki yarın kaybettiğinizde ne olacak?

YSK iptal kararı verse de ne için iptal ettiğini açıklamalı. Ama bugün açısından iptal gerekçesi yapabileceği bir nokta yok.

YSK iptal kararı verirse hükümetin taktiği doğrultusunda adım atmış olacak. Bir nevi sandığa operasyon yapılmış olacak.

YSK tekrar seçim kararı verirse emek ve demokrasi güçlerinin bu kararı kabul etmemesi ve tepki göstermesi gerekir.

BOYKOT EĞİLİMİ BUGÜN AÇISINDAN GERÇEKÇİ DURMUYOR

Yasada yeni adaylarla tekrar seçim gibi bir düzenleme yok. CHP açısından da boykot gibi bir tutum gözlenmiyor.

Boykot politik olarak protesto değildir. Boykot seçim yapılamaması, boşa düşürülmesi için yapılan bir eylemdir.

Seçim tekrarı gibi bir tablo ortaya çıktığında tüm seçenekler tartışılacak. Ancak bu tartışma tüm muhalefet partileri etrafında genişletilmelidir.

Bugün açısından boykot zemini olduğu yönünde bir değerlendirmemiz yok. Ancak önümüzdeki 2 ay bir çok açıdan belirleyici bir süreç olacak.

Partimiz açıklanan karar sonrası kitlelerin eğilimi doğrultusunda taktik oluşturacaktır. Biz sınıf mücadelesi içerisinde siyaset üretiyoruz.

HÜKÜMET ANTİEMPERYALİST İSE TÜRKİYE NATO'DAN ÇIKMALIDIR

NATO ziyareti, İsrail’in Filistin’e saldırısı ve 6 Mayıs anmalarının kesişmiş olması 47. yıl sonra Denizleri anmanın önemini bir kez daha ortaya koydu.

Bu dönem gerçekleştirilen 6 Mayıs anmalarında hükümetin emperyalizm işbirlikçisi tutumu ve sözde emperyalizm karşıtı açıklamaları tartışılacaktır.

Gerçek bir antiemperyalizm için Türkiye’nin ilk olarak NATO’dan çıkması gerekir. Ama bugün NATO ile pazarlık yapılıyor.

ÖCALAN'IN AÇIKLAMASI AÇLIK GREVLERİNİN SONLANDIRILMASI ÇAĞRISIDIR

Öcalan’ın çağrısı açlık grevlerinin bitmesi için yapılmış bir çağrıdır." (EVRENSEL WEB TV)

Gözler YSK’de: İstanbul seçimleri için karar bekleniyor