Koç Holding'den Ekrem İmamoğlu'ya ziyaret

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'yu ziyaret etti.

AA'nın haberine göre İmamoğlu, konuğunu, Saraçhane'deki başkanlık makamında kabul ederek bir süre görüştü.

Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Levent Çakıroğlu'nun da yer aldığı ziyaretin nezaket amaçlı olduğu belirtildi.

Yaklaşık 1 saat süren görüşmenin ardından Koç ve Çakıroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesinden ayrıldı.

AKP-MHP'nin olağanüstü itirazlarını görüşen Yüksek Seçim Kuru bugün son kararını vermek üzere toplanacak. Kararın çarşamba gününe kadar açıklanması bekleniyor. (HABER MERKEZİ)

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