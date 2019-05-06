06 Mayıs 2019 13:12

AKSA işçileri: Taleplerimiz karşılanmazsa eylemlerimiz sürecek

Dersim'de AKSA işçilerine patron tarafından sendika değiştirme baskısı yapılıyor, işçilerin kazanılmış hakları ellerinden alınıyor.

AKSA işçileri: Taleplerimiz karşılanmazsa eylemlerimiz sürecek

Fotoğraf: Evrensel

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    Serpil BERK
    Dersim

    Dersim’de DİSK Enerji-SEN sendikasında örgütlü AKSA işçilerine işveren tarafından Tes-İş sendikasına geçme baskısı yapılıyor ve kazanılmış hakları ellerinden alınıyor. Sendika değiştirme baskısına ve kazanılmış haklarının ellerinden alınmasına karşı işçiler, iş yeri önünde basın açıklaması yaparak duruma tepki gösterdi. İşçiler, talepleri karşılanmazsa eylemlerinin devam edeceğini dile getirdi. Açıklamaya Emek Partisi (EMEP) il yönetimi de destek verdi.

    “HAKLARIMIZ ELİMİZDEN ALINIYOR”

    İşçiler adına açıklamayı yapan Deniz Mak, “Yıllardır çalıştığımız bu işyerlerinde her geçen gün çalışma koşulları ağırlaşan, az işçi ile çok iş yaptırılmaya zorlanan Aksa işçileriyiz. Hak ihlallerinin karşında, kazanılmış haklarımızın yasa dışı yollar ile gasbedilmesinin karşısında emekten ve alın terimizden asla vazgeçmeyeceğiz.” dedi. 2013 yılındaki eylemleri sonucunda kazanılan haklarının altı yılın sonunda, AKSA şirketi tarafından yok sayılarak geri alındığını söyleyen Mak “Bu da yetmezmiş gibi sendikalar ve toplu iş sözleşme kanununun 36. maddesini de yok sayarak; vardiya tazminatımız, iş kaza riski tazminatımız gibi haklarımız da yine AKSA şirketi ve sarı sendikalar tarafından elimizden alındı.” diye konuştu.

    “KAZANILMIŞ HAKLARIMIZ İÇİN SÖZ VERİLMİŞTİ”

    AKSA’nın kazanılmış haklar için işçilere söz verdiğini hatırlatan Mak “Çalıştığımız süre içerisinde bütün bu haklar tarafınıza ödenecek denmişti. Toplu iş sözleşmesinde aksi belirtilmedikçe iş sözleşmeleri toplu iş sözleşmesine aykırı olamaz. Toplu iş sözleşmesinde iş sözleşmelerine aykırı hükümlerin bulunması hâlinde ise iş sözleşmesinin işçi yararına olan hükümleri geçerlidir.” diye konuştu.

    “HAKLARIMIZI GERİ ALANA KADAR MÜCADELE EDECEĞİZ”

    Yapılan kesintilerin yasa dışı olduğunu söyleyen Mak, “38 gün yürüttüğümüz direniş yok sayılmıştır. Bizlere verilen sözler unutulmuştur. Yasa, kanun tanımayanlara, çalışan işçilerin emeğine göz koyanlara karşı asla teslim olmayız. Tüm kazanılmış haklarımızı geri alana kadar da mücadele etmeye devam edeceğiz. Buradan AKSA şirketini uyarıyoruz. Unutmayın

    ki karşınıza aldığınız işçiler, birkaç gün bağırır gider sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Dün bu haklarımızı nasıl kazandıysak bugün de aynı haklarımızı nasıl kazanacağımızı iyi biliyoruz. Haklarımızın geri ödenmesi için sizlere 48 saat süre veriyoruz. Kazanılmış haklarımız ve toplu iş sözleşmesinden kaynaklanan haklarımız tarafımıza yatırılmadığı takdirde ise Çarşamba günü (yarın) tekrar burada olacağız. Sendikamızın yöneticileri, Dersim’in tüm kurumları, tüm seçilmişleri ile birlikte burada olacağız.” dedi.

    “BASKILARA BOYUN EĞMEYECEĞİZ”

    Evrensel’e konuşan işçilerden Murat Taşbilek, “8 yıldır çalışıyorum. Kazanılmış haklarımızı elimizden almaya çalışıyorlar. Bölge temsilciliği Tes-İş sendikasında olduğu için yasal olarak hakları olmamasına rağmen sendika sözleşme dönemi bittiği için haklarımız elimizden alınıyor. Baskılara boyun eğmeyeceğiz.” dedi. İşçilerden, Sercan Kırmızıtoprak da 8 yıldır çalıştığını dile getirerek, “Haklarımızı almak için direnip mücadele etmeye devam edeceğiz.” diye konuştu.

    TAŞKALE: İŞÇİLER TEHDİTLERE BOYUN EĞMEYECEKTİR

    EMEP GYK Üyesi Mustafa Taşkale, “AKSA işçilerinin geçmiş mücadele deneyimlerinin tanığıyız. AKSA işçilerinin duygu ve mücadele birliğini 5 yıl önceden biliyoruz. İşçilerin, bu tehditlere boyun eğmeyeceğini de çok iyi biliyoruz. AKSA işçileri, zor çalışma koşullarında yitirilen işçi arkadaşları için kazanacaklardır. Emek Partisi olarak bu haklı talep karşısında sonuna kadar işçilerle birlikte mücadele edeceğimizin sözünü bir kez daha siz işçiler önünde veriyor, mücadelenizde başarılar diliyoruz.” dedi.

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