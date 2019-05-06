06 Mayıs 2019 12:26
İmralı Cezaevindeki Abdullah Öcalan'ın avukatıyla görüştüğü açıklandı
İmralı F Tipi Kapalı Cezaevinde bulunan Abdullah Öcalan ile avukat görüşmesi yapıldığı açıklandı.
Fotoğraf: Mustafa Abadan/AA
İmralı F Tipi Kapalı Cezaevinde bulunan PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın 2 Mayıs 2019'da avukatıyla görüştüğü duyuruldu.
Asrın Hukuk Bürosu tarafından yapılan açıklamada, görüşmeye dair ayrıntılı bilginin bugün (6 Mayıs 2019), saat 15:00’te Taksim Hill Otel'de gerçekleştirilecek basın toplantısıyla aktarılacağı kaydedildi.
27 Temmuz 2011'den sonra avukatlarıyla görüşemeyen Abdullah Öcalan'la son olarak 12 Ocak 2019'da kardeşi Mehmet Öcalan görüşmüştü. (HABER MERKEZİ)
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