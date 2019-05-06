İmralı Cezaevindeki Abdullah Öcalan'ın avukatıyla görüştüğü açıklandı

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Emek Gençliği: Denizlerin cesareti bize ışık tutuyor

Emek Gençliği MYK üyesi ve ODTÜ öğrencisi Ekin Yoldaş Kalı, 68 gençlik önderlerinin Türkiye gençliği için ne anlam ifade ettiğini değerlendirdi.