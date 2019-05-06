KESK'ten EMEP'e ziyaret: Mücadeleyi birlikte büyütelim

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik'in başkanlığındaki heyet, Emek Partisi (EMEP) Kocaeli il örgütünü ziyaret ederek çalışmalarını aktardı, yerelde ve Ankara'da yapılacak eylemlere destek istedi.

19 Nisan-24 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek kampanyaları hakkında bilgi veren KESK Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik, "Yarın çok geç olmadan, emeğin, yoksullaştırılan halkın elinde avucunda kalan son kırıntılarına dahi göz koyan bu saldırı dalgasına karşı işçilerin, emekçilerin birliğini, dayanışmasını omuz omuza mücadelesini birlikte büyütelim" dedi. Kamu emekçilerinin kampanyasına sahip çıkılması gerektiğini söyleyen Bozgeyik, emeğin birliğini, dayanışmasını, mücadelesini büyütme çağrısı yaptı.

“İKTİDAR DAHA SERT SALDIRACAK”

EMEP Kocaeli İl Başkanı Arzu Erkan, yerelde ve merkezi anlamda bugüne kadar KESK'in yanında olduklarını, olmaya da devam edeceklerini vurguladı. Emekçilere yönelik saldırıların arttığını belirten Erkan, "Kıdem tazminatına yönelik saldırılar, taşeron işçi sorunu, vergide olan adaletsizlik ve daha birçok sorun emekçilerin ana gündemi. Ekonomik kriz herkesin belini büktü, buradan çıkış için birlikte mücadele şart. İktidar kaybetmeye alışkın olmadığı için daha da sert saldıracak yerel seçimler sonrası, o belli. O zaman birlikte mücadele edilmeli" dedi. (Kocaeli/EVRENSEL)

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