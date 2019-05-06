06 Mayıs 2019 11:45
Darbe girişimi davasında eski Tuğgeneral Ahmet Otal'a müebbet hapis
Hakkari'deki darbe girişimi davasında dönemin Dağ ve Komando Tugay Komutanı eski tuğgeneral Ahmet Otal, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Fotoğraf: Elif Öztürk/AA
Hakkari'de 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin 'FETÖ' davasında dönemin Dağ ve Komando Tugay Komutanı eski tuğgeneral Ahmet Otal'ın da aralarında bulunduğu 7 sanığın müebbet, 10 sanığın da 12 ila 15 yıl arasında değişen hapis cezasına çarptırılması kararlaştırıldı. (AA)
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ETİKETLER: 15 Temmuz darbe girişimiFETÖ
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