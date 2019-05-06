06 Mayıs 2019 11:37
Kolunu iş makinesine kaptıran 17 yaşındaki işçi hayatını kaybetti
Antalya'daki bir palet üretim fabrikasında 17 yaşındaki Emrullah Alptekin kolunu iş makinesine kaptırarak hayatını kaybetti.
Fotoğraf: AA
Antalya'da palet üretim fabrikasında kolunu iş makinesine kaptıran işçi hayatını kaybetti.
Kepez ilçesi Altıayak Mahallesi Recep Gürbüz Caddesi'ndeki palet üretim fabrikasında çalışan Emrullah Alptekin (17), odunları biçimlendiren iş makinesine kolunu kaptırdı.
Aynı iş yerinde çalışan akrabaları ve mesai arkadaşlarının makineden kurtardığı Alptekin, kan kaybı nedeniyle olay yerinde hayatını kaybetti.
Cenaze, olay yeri inceleme ekibinin çalışmasının ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. (Antalya/AA)
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