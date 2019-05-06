Abdullah Gül, Kılıçdaroğlu ile görüştüğü iddiasını yalanladı

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, iktidara yakın Sabah gazetesinde Mahmut Övür’ün köşesinde kaleme aldığı "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Kalamış'taki özel yatta görüştüğü" iddiasını yalanladı.

Övür, cuma günü yazdığı yazıya bugün ek yaparak Kılıçdaroğlu'nun Kalamış'ta görüştüğü şahsın 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül olduğunu iddia etti. Sabah yazarı, görüşmenin Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) İstanbul kararıyla ilgili olduğunu öne sürdü.

Bu iddianın ardından Abdullah Gül’ün basın ofisinden yapılan açıklamada “Bugün Sabah Gazetesi'nde Mahmut Övür’ün 11.Cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah Gül ile ilgili yazısı tamamen yalan, kötü niyetli ve saygısızcadır. Kamuoyunun bilgisine" denildi. (HABER MERKEZİ)

Gözler YSK’de: İstanbul seçimleri için karar bekleniyor

Abdullah Gül-Ali Babacan hareketi "yoğun çalışma içinde" iddiası

Bülent Arınç: Bahçeli bizi yüzde 35’lere düşürdü