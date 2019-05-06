Ankara'da 6 Mayıs | Denizlerle birlikte NATO'ya "Go Home" dediler

Burcu YILDIRIM

Buse VURDU

Ankara

Türkiye '68 gençlik hareketinin devrimci önderleri Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan, idamlarının 47. yılında mezarları başında anıldı. Yas değil, mücadele havasının hakim olduğu anmada, emperyalizme ve "tek adam" yönetimine karşı Denizlerin bağımsızlık, demokrasi ve sosyalizm mücadelesine bağlılık sözü verildi. Yapılan ortak açıklamada Denizlerin Avukatı Halit Çelenk de anıldı. Anmada, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in Ankara ziyareti de "Yankee Go Home" sloganlarıyla protesto edildi.

12 Mart askeri cuntası tarafından 6 Mayıs 1972'de katledilen Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu (THKO) önderleri Deniz, Yusuf, Hüseyin için her yıl olduğu gibi binlerce genç, kadın ve emekçi Karşıyaka Mezarlığının 2 No'lu kapısında buluştu. DİSK Genel-İş üyesi işçilerin kitlesel katılımı dikkat çekti. Anmada sık sık “Yaşasın Devrim ve Sosyalizm”, “Emperyalistler, İşbirlikçiler 6. Filo’yu Unutmayın”, “Kahrolsun Emperyalizm” sloganları atılırken, Denizlerin tam bağımsızlık ve sosyalizm mücadelesindeki kararlılığına bağlılık sözü verildi.

Ortak anma Emek Partisi, HDP, CHP, TİP, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi, TMOBB, DİSK, KESK Şubeler Platformu, Devrimci 78’liler Federasyonu, Dersimliler Derneği, Demokratik Alevi Dernekleri, Fikir Kulüpleri Federasyonu, Halkevleri, Kızılırmak Yerel Dernekler Federasyonu, Komün Dergi, Mülkiyeliler Birliği, Emek Gençliği, Öğrenci Kolektifleri, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği’nin çağrısıyla gerçekleşti. Denizlerin Avukatı Halit Çelenk'in eşi Şekibe Çelenk ve ailesi de anmaya katıldı. 5 Mayıs 2011'de yaşamını yitiren Çelenk'in mezarı ziyaret edilerek Arjantinli Şair Juan Gelman'ın “Tarih" isimli şiiri okundu.

Fotoğraf: Evrensel

"AKP, EMPERYALİSTLERİN SUÇ ORTAĞI OLMAYI SÜRDÜRÜYOR"

Mezarlık girişinde düzenlenen programda, Komünist Enternasyonal marşı eşliğinde yapılan saygı duruşunun ardından KESK Ankara Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Mevlüt Çakmak ortak basın açıklamasını okudu. AKP ve “Cumhur İttifakı”nın da emperyalist savaşçı politikaların suç ortağı olmayı sürdürdüğünü ifade eden Çakmak, anmanın yapıldığı gün NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg yeni pazarlıklar için Ankara’da bulunduğuna dikkat çekti. İsrail Siyonizminin Filistin halkına ve Arap halklarına yönelik saldırganlığının da yeni boyutlar kazandığını belirten Çakmak, “Deniz, Yusuf, Hüseyin ve diğer yoldaşlarımızın, Filistin ve Ortadoğu halklarıyla enternasyonal dayanışması hala devrimcidir, hala yol göstericidir” dedi. Emekçilerin krizin ağır bir yükü altında ezildiğini kaydeden Çakmak, yerel seçimlerde işçilerin, emekçilerin, emek ve demokrasi güçlerinin belirleyici katkısıyla, AKP ve ittifak gücünün önemli bir darbe aldığını söyledi. İşçi sınıfına yönelik politikaların işsiz bırakma ve açlık tehdidi ile birlikte sürdüğünü kaydeden Çakmak, kıdem tazminatı hakkının kaldırılmaya çalışıldığına, EYT’lilerin taleplerinin reddedildiğine, zorunlu BES uygulamasının gündeme alındığına dikkat çekti. Çakmak, tüm bu saldırılara karşı işçi sınıfının ve emekçilerin öfkesinin büyüdüğünü söyledi.

"YANKEE GO HOME" SLOGANLARI ATILDI

Fotoğraf: Evrensel

TİP Ankara İl Yöneticisi Tuncay Çelen de her türlü baskıyı ve ölümü göze alarak mücadele eden 68 ve 78 önderlerinin mücadelesinin bugün daha iyi kavrandığını söyledi. “6. filoyu Dolmabahçe’de denize döken Denizlere saldıranlar bugün iktirdarda. Emperyalizmin askeri örgütü, mazlum halklara yönelik katliamların baş sorumlusu NATO Genel Sekreteri bugün ülkemize geliyor. ‘Ey NATO’, ‘Ey Amerika’ diyerek yalancıktan kükreyenler, işbirlikçiler onu karşılıyor” diyen Çelen’in konuşması sırasında sık sık “Yankee Go Home” sloganları atıldı.

Fotoğraf: Evrensel

"ZULMEDENLERİN ADLARI DEĞİŞTİ AMA POLİTİKALARI DEĞİŞMEDİ"

Ardından, “Yaşasın Devrim ve Sosyalizm”, “Gençlik Gelecek Gelecek Sosyalizm” sloganlarıyla Denizlerin mezarına yüründü. Her yıl olduğu gibi Denizlerin mezarı çiçek bahçesine çevrildi. Mezar başında konuşan Emek Partisi Genel Başkanı Selma Gürkan, Denizleri idam edenlerin bugün esamesinin okunmadığını ancak Denizlerin halkın gönlünde taht kurduğunu söyledi. Onlara bu zulmü uygulayanların adlarının değiştiğini ancak politikalarının değişmediğini belirten Gürkan, “Sömürünün soygun düzeninin sorumlusu bunlardır. İşçi cinayetlerinin, kadın cinayetlerinin sorumlusu bunlardır. Dün onları idam edenler, bugün demokrasi isteyenleri hapsediyorlar. İşte yüzlerce Kürt siyasetçi bunun örneğidir. Bugün açlığa yatan evlatlarının demokrasi talebine sahip çıkan anneleri yerleri sürükleyenlerdir. ‘Savaş halk sağlığı sorunudur’ diyen hekimlere ceza verenlerdir. Gazetecileri hapsedenlerdir” diye konuştu.

Fotoğraf: Evrensel

İDAM EDENLERİN TEMSİLCİLERİ BUGÜN NATO'YU AĞIRLIYOR

Denizleri idam eden iktidarın günümüzdeki temsilcilerinin bugün NATO Genel Sekreterini ağırladığını ifade eden Gürkan, “Onlar bu kapitalist, emperyalist düzenin sürdürücüleridir. Türkiye ittifakına çağırıyorlar, bu ittifak kirli bir ittifaktır, sömürü ve soygun düzeninin devam etmesi icin fikir birliğidir. Kapitalist krizin yükünün emekçilere yıkılması içindir. Ortadoğu'daki savaş politikalarının ortaklarının ittifağıdır. Biz Türkiye işçi sınıfı ve emekçiler olarak barış ve demokrasi isteyen halk güçleri olarak Denizlerden aldığımız güçle karşı koyacağımızı bir kez daha ifade ediyoruz” dedi.

Fotoğraf: Evrensel

"DENİZLER UNUTULACAK SOYUT KAHRAMANLAR DEĞİLDİR"

Emek Gençliği adına konuşma yapan Hazal Göçmen, “Denizler halkın hafızasından kolayca yitip gidecek soyut kahramanlar değildir. Aksine gücünü halktan alan bir mücadelenin temsilcisidirler. Denizlerin halka bağlılık ve fedakârlıklarıyla eşit ve özgür bir yaşam için yürüttükleri örgütlü mücadele bugün hala daha iyi ve yaşanılabilir bir gelecek kavgamıza güç katmaya devam ediyor!” dedi. Türkiye gençliğinin bağımsızlık, demokrasi ve sosyalizm mücadelesini Denizlerden öğrenmeye devam ettiğini belirten Göçmen, Denizleri idam edenlerin bugün kriz koşullarında yerli ve yabancı tekellerin çıkarına göre hareket ettiğini, işçilerin hak taleplerini kısıtlayıp grevleri yasakladığını söyledi. Patronların AKP iktidarının eliyle kıdem tazminatına göz dikerek gençliğe bir kez daha geleceksizliği sunduğunu ifade eden Göçmen, genç işsizliği yüzde 30'lara dayanırken gençlere vaat edilen geleceğin daha fazla işsizlik, yoksulluk, güvencesizlik ve ağır çalışma koşulları olduğunu söyledi.

Fotoğraf: Evrensel

"TEK YOL GENÇLİĞİN ÖRGÜTLÜ MÜCADELESİ"

Gençlerin temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamadığı bir dönemde, temel liseler ve dershanelerin kapanması, devlet okullarının her geçen gün bilimsellikten uzak niteliksiz eğitim kurumlarına dönüşmesiyle eğitim hakkının da açıkça gasp edildiğini söyleyen Göçmen, şöyle konuştu: “Biliyoruz ki sermayenin bu denli örgütlü saldırısına karşı tek çıkar yol gençliğin örgütlü mücadelesidir! Denizlerin idamının 47. yılında ant olsun ki, dünya işçi sınıfına ve proleter devrimlerine yol gösteren Marksizm ve Leninizm’in öğretisi ile bağımsızlık, demokrasi ve sosyalizm mücadelemizi büyütecek Denizleri idam eden kapitalist barbarlık düzenini yıkacağız!”

Fotoğraf: Evrensel

Fotoğraf: Evrensel

Fotoğraf: Evrensel

Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan mezarları başında anıldı | Fotoğraf: Evrensel