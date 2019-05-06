06 Mayıs 2019 10:49
Son Güncellenme Tarihi: 06 Mayıs 2019 11:10

YÖK üniversitelerde yabancı öğrenci sınırını kaldırdı

YÖK, yurt dışından öğrenci kabulüne ilişkin sınırlamayı kaldırıldığını açıkladı.

GÜNCELLENDİ
YÖK üniversitelerde yabancı öğrenci sınırını kaldırdı

Fotoğraf: DHA

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    Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üniversitelerdeki program kontenjanlarının en fazla yüzde 50'sine kadar yurt dışından öğrenci kabul edilmesine ilişkin sınırlamayı kaldırdı.

    YÖK tarafından, üniversitelerde yurtdışından öğrenci kabul kontenjanları ile ilgili yeni bir karar alındı. Karara göre; Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kılavuzunda yer alan "programların kontenjanlarının en fazla yüzde 50'sine kadar yurtdışından öğrenci kabul etme sınırlaması" ortadan kaldırıldı. Bu yeni düzenleme devlet ve vakıf bütün üniversiteler için geçerli olacak. YÖK'ün resmi sitesinde yayımlanan açıklamada, "Bundan sonra üniversitelerin program bazında yurt dışından öğrenci kabul kontenjan talepleri, her eğitim ve öğretim yılı başlangıcından önce belirlenecek bir tarihe kadar bu kısıta tabi olmadan Yükseköğretim Kurulu’na bildirilecek. Bu talepler YÖK tarafından değerlendirilerek, karar verilecek ve üniversitelere duyurulacak." denildi.

    TIP VE DİŞ HEKİMLİĞİ PROGRAMLARI İÇİN İSTİSNALAR VAR

    "Tıp ve Diş Hekimliği programları" içinse bu alanların özelliklerinden dolayı bazı istisnai şartlar getirildi. Açıklamada, "Bu iki programın yurt dışı öğrenci kontenjanı, YKS Kılavuzundaki bir önceki yıla ait kontenjanının yüzde 50'si ile sınırlandırılıyor. Bununla birlikte belirli koşulları ve kriterleri sağlayan üniversiteler, uluslararası öğrenciler için” ayrı bir sınıf açarak” bu iki programa bu oranın üstünde de öğrenci kabul edebilecek. Bu ayrı sınıf için gerekli staj ve klinik uygulamalar, laboratuvarlar ve teçhizatlar için yükseltilmiş belli şartlar ve mekan kriterleri aranacak, ayrıca vakıf yükseköğretim kurumları için bir önceki yılın denetleme raporu ve müeyyide uygulanıp uygulanmadığı da dikkate alınacak. Devlet ve Vakıf üniversitelerinde açılan bu ek sınıflar her yıl en az bir kere denetlenecek." denildi.

    Yapılan açıklamada, Tıp ve diş hekimliği için bu istisnai şartların getirilmesinin gerekçesi olarak; geçmiş yıllara bakıldığında bir sınıfta bulunan Türkiyeli öğrencilerden daha fazla yurtdışı öğrenci talebinin en çok bu iki program için söz konusu olduğu, dolayısıyla ilgili sınıftaki Türkiyeli öğrencilerin bu sınıflarda uluslararası öğrencilerden daha az sayıda olmalarının bu öğrencilerimizin nitelikli eğitim almalarını riske sokabileceği gösterildi.

    Ayrıca açıklamada, bu iki programın dışında kalan diğer programlar için de eğitimin niteliği ve alt yapı bakımından değerlendirme ve denetlemelerin yapılacağı ifade edildi.

    YÖK BAŞKANI: CAZİBE MERKEZİ HALİNE GETİRMEK İÇİN ADIM ATIYORUZ

    Konuyla ilgili YÖK Başkanı Yekta Saraç bir açıklama yaptı. Saraç, "Kaliteden ödün vermeden ülkemizi yükseköğretimde bir cazibe merkezi haline getirmek için adımlar atıyoruz, başarılı sonuçlar alıyoruz. Ülkelerin yükseköğretim kurumları arasında tesis edilecek olan akademik ve bilimsel işbirlikleri, bilimsel araştırmaların düzeyini yükseltmenin, insan kaynaklarını geliştirmenin ve toplumsal kalkınmayı sağlamanın önemli araçlarından biridir. Bundan dolayı 'Yeni YÖK' olarak, ülkemiz yükseköğretiminin uluslararasılaşmasına büyük önem veriyoruz." ifadelerini kullandı. (HABER MERKEZİ)

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