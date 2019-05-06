Dolar, YSK'nin seçim kararının ardından 6,11'e yükseldi (6 Mayıs 2019)

Yüksek Seçim Kurulu’nun AKP'nin 31 Mart’ta yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ilişkin itirazlarını karara bağladığı açıklamalarının ardından 6 seviyesinde güne başlayan dolar 6,11 seviyesine yükseldi. Avro ise 6,71 seviyesinden 6,83'e yükseldi.

Dolar/TL haftaya 6 lira seviyesinden başlamıştı. ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin’e gümrük vergilerini artırma kararının yankıları ve YSK’nin İstanbul seçimlerine dair vereceği kararın piyasaları etkilemesi bekleniyordu.

Dünya gazetesinin haberine göre dün gece Asya seansında 6.02'yi gören dolar/TL bu sabah 6.0031 seviyesini test etti. Dolar/TL saat 12:20’de 5.9963 seviyesindeydi. Aynı saatte avro/TL 6.7133 seviyesinde işlem gördü.

2019’un başından bu yana yüzde 11’in üzerinde değer kaybeden TL, ülke para birimleri arasında dolar karşısında en çok değer kaybeden para birimi konumunda. (EKONOMİ SERVİSİ)

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