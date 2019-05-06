Dolar, haftaya 6 liradan başladı (6 Mayıs 2019)

Dolar/TL haftaya 6 lira seviyesinden başlarken Borsa İstanbul’un BIST 100 endeksi de yüzde 1,55 düşüşle 92.500 puanda. ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin’e gümrük vergilerini artırma kararının yankıları ve YSK’nin İstanbul seçimlerine dair vereceği kararın piyasaları nasıl etkileyeceği merak konusu.

Dünya gazetesinin haberine göre dün gece Asya seansında 6.02'yi gören dolar/TL bu sabah 6.0031 seviyesini test etti. Dolar/TL saat 12:20’de 5.9963’te bulunuyor. Aynı saatte avro/TL 6.7133 seviyesinde.

2019’un başından bu yana yüzde 11’in üzerinde değer kaybeden TL, ülke para birimleri arasında dolar karşısında en çok değer kaybeden para birimi konumunda. (EKONOMİ SERVİSİ)

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