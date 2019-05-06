Samsun Makro işçileri direnişin 40. hafta pastasını kesti

Samsun’da Makro işçileri tazminat hakları için yürüttükleri direnişin 40’ıncı haftasında yine yürüyüş ve basın açıklaması yaparak haklarını istediler.

Cumhuriyet meydanında toplanan Makro işçileri İstiklal Caddesi Süleymaniye geçidine kadar taleplerini haykırarak yürüdü. Makro işçilerine Emek Partisi de destek verdi. Yürüyüş boyunca “Açlıktan ölmeyiz davamızdan dönmeyiz”, “Kıdemime dokunma, emeğimi çalma”, “Zafer direnen işçinin olacak”, “İşçilerin birliği sermayeyi yenecek”, “Krizin faturasını patronlar ödesin” gibi sloganlar attılar.

Süleymaniye geçidinde bir açıklama yapan Makro işçisi Eda Bulut, 40 haftadır eylemler yaparak haklarını aradıklarını mutlaka kazanacaklarını bundan sonra da haklarını aramaya devam edeceklerini söyledi. 1 Mayıs’ta alanlara çıkarak taleplerini haykırdıklarını, birçok arkadaşının ilk defa 1 Mayıs’a katıldığını, haklı talepleri için mücadele etmenin hak aramanın onurunu ve heyecanını yaşadıklarını söyledi. “Bizler mağdur edilen Makro işçileri Samsun halkının kardeşleriyiz arkadaşlarıyız, akrabalarıyız, komşularıyız. Samsun halkının bizim taleplerimize ve eylemlerimize daha fazla destek vermesini daha fazla sahip çıkmasını istiyoruz. Bugüne kadar destek veren tüm sendikalara, siyasi partilere, kitle örgütlerine dayanışmalarından, desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Desteklerinin devamını bekliyoruz” dedi.

Fotoğraf: Evrensel

“İŞÇİLER İŞSİZLİK FONUNDAN KRİZ ZAMANI YARARLANAMAYACAKSA NE ZAMAN YARARLANACAK?”

Ardından söz alan Tez-Koop-İş Samsun Şube Başkanı Tarık Sayın ise şöyle konuştu: “Samsun’da 40 haftadır direnen Makro işçilerini, ülkenin birçok yerinde direnişte olan tüm emekçileri saygıyla selamlıyorum. Biz emekçiler bu ülkede ölüme mahkum edilirken sermaye zevküsefa içerisinde yaşıyor. Son 17 yılda 21 bin 201 işçi arkadaşımızı iş cinayetlerinde kaybettik. Buradan baktığımızda bu ülkede işverenlerin sendikaları neden istemediğini daha açık ve net görebiliyoruz. Bir işyerinde sendika varsa kurallı çalışma, iş güvencesi, alın terinin karşılığı vardır. Güvencesiz çalışma koşulları ve iş cinayetleri yoktur. Ülkenin gerçek sahipleri olan, alın teri döken, üreten milyonların işçilerin çıkarlarını koruyan politikalar değil azınlık bir kesimin yani sermayenin çıkarları doğrultusunda hareket eden politikalarla karşı karşıyayız. Bu politikalara örnek olarak işsizlik fonunun kullanımını gösterebiliriz. İşsizlik fonunda biriken 10 milyar TL kamu bankalarına kaynak olarak aktarılırken, işverenlere çeşitli teşvikler adı altında 45 milyar TL aktarıldı. Şu ana kadar işçilere ise sadece 20 milyon TL aktarıldı. Emekçiler işsizlik fonundan kriz dönemlerinde bile faydalanamayacaksa ne zaman faydalanacaktır? İşsizlik fonu denilen fon işsiz kalan 40 haftadır direnen Makro işçilerinin mi güvencesidir yoksa vergi borcu silinen Cengiz Holding’in mi güvencesidir emekçilerin fonunu yağmalamayı artık bırakın.”

“REFAHI KİMLE PAYLAŞTIYSANIZ KRİZİN FATURASINI ONA KESİN”

“İşçilere kriz dönemlerinde enflasyonun altında zam önerisi getirildi. Yıllarca ülke öyle büyüdü, şöyle büyüdü dediniz; emekçilere, emeklilere sadece enflasyon düzeyinde veya enflasyonun altında zam yaptınız. Ülkenin büyümesi oranında zam yaptığınızı hiç görmedik. Refahınızı paylaşmadığınız emekçilerle, şimdi krizin faturasını kesmeye çalışıyorsunuz. Refahı kimle paylaştıysanız krizin faturasını gidin ona kesin, emekçilerden fedakarlık bekliyorsunuz. Ülkede kimleri zenginleştirdiyseniz gidin onlardan fedakarlık bekleyin. Hatta Cengiz İnşaat’ın borcunu sileceğinize, 100 kat artan servetinden servet vergisi alın.”

“Sermayenin krizi derinleştikçe emekçilerin alınterine göz dikiyorsunuz. Geçtiğimiz haftalarda açıklanan yeni ekonomi programı ve son olarak bu programa ek olarak getirilen yapısal dönüşüm adımları 2019 programı ile zorunlu bireysel emeklilik kesintisi ve kıdem tazminatı fonu bunun en güncel örnekleridir. İşsizlik fonundan da gördüğümüz üzere gündeme alınan bu tartışmaların ne işçi hakkını korumak ne emeklilere emekliliklerinde ek bir gelir sağlamak gibi iddiası vardır. Makromarket işleri ve dahası bahsi geçen kıdem fonu olmadan mağdur edilmişlerdir. Sermaye kıdem fonu gayesine ulaştığı anda yaşanabilecek işçi kıyımını öngörüyoruz ve bu yüzden kıdem tazminatı fonuna ve işçilerin haklarına yapılan her saldırıya karşı en ön saflarda mücadele edeceğiz.”

Fotoğraf: Evrensel

Açıklamanın ardından direnişin 40. haftası nedeniyle Tez Koop İş sendikası tarafından işçilere 40. hafta pastası kesildi işçiler sendikacılara ve destek verenlere teşekkür ettiler. Bundan sonra da mücadelelerini sürdüreceklerini söylediler. (Samsun/EVRENSEL)

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