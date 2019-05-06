Guaido, ABD’yi Venezuela’yı işgale çağırmayı sürdürüyor

Venezuela’da ABD destekli sağcı lider Juan Guaido, başarısız darbe girişimi sonrası ABD’yi ülkesine işgale çağırmayı sürdürüyor. Guaido, “ABD’nin askeri müdahalesi dahil her şey masada” dedi.

BBC’ye konuşan Guaido, “ABD'nin olası bir askeri müdahalesi” ile ilgili görüşleri sorulduğunda, “Maduro yönetiminin ülkeye felaket getiren süreci daha da radikalleştirmesi” halinde “Tüm seçenekleri değerlendireceğini” söyledi.

Guaido, ABD’nin kendisine verdiği desteğin “kesin” olduğunu belirterek “Bence Başkan (Donald) Trump’ın pozisyonu sabit ve buna tüm dünya gibi biz de minnettarlık duyuyoruz” dedi.

Ulusal Meclis Başkanı Guaido, Ocak ayında kendisini geçici Devlet Başkanı ilan etmiş ve Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun kazandığı seçimlerin meşru olmadığını savunmuştu. (DIŞ HABERLER)

Venezuela'da ABD destekli Guaido'dan darbe girişimi

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