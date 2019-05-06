Cumhuriyet ve Atatürk ile ilgili söylediği sözler nedeniyle tepki çeken Kadir Mısıroğlu hayatını kaybetti. 86 yaşındaki Mısıroğlu, bir süredir Acıbadem Altunizade Hastanesinde tedavi görüyordu.

Üsküdar'da özel bir hastanede uzun süredir tedavi gören İslamcı tarihçi Kadir Mısıroğlu, 23:30 sıralarında çoklu organ yetmezliği nedeniyle 86 yaşında hayatını kaybetti. Mısıroğlu'nun cenazesi bugün ikindi namazında Çamlıca Camii'nde kılınacak namazın ardından defnedilecek.

ERDOĞAN'DAN TAZİYE MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter adresinden Mısıroğlu'nun ölümüne ilişkin "Ülkemizin önemli tarihçi yazarlarından biri olan Kadir Mısıroğlu'nun vefatını teessürle öğrendim. Sayın Mısıroğlu'na Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" mesajını paylaşırken Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ise "Dâr-ı bekâya irtihal eyleyen Kadir Mısıroğlu'na Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum" mesajını paylaştı.

Mısıroğlu, Kurtuluş Savaşı ile ilgili olarak sarf ettiği "Keşke Yunan galip gelseydi" ifadeleriyle tepki çeken kısa süre önce de "Türkçüler, Ziya Gökalp’i adam zanneder, bir Yahudi’nin sistemini Türkiye’ye adapte etmiştir" sözleriyle gündeme gelmişti.

Diyanet İşleri Bakanı Ali Erbaş’ın Kadir Mısıroğlu’ya üniforması üzerindeyken gerçekleştirdiği ziyaret de uzun süre tartışılmıştı. (HABER MERKEZİ)

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