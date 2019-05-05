Bülent Arınç: Bahçeli bizi yüzde 35’lere düşürdü

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, Ahmet Davutoğlu ve Abdullah Gül tarafından yeni bir partinin kurulacağı yönündeki iddiaları değerlendirdi. Arınç, “Ben bu kardeşlerimizi severim, birlikte siyaset yaptık. AK Parti'de şu kağıt parçasının yere düşmesine gönlüm arazı olmaz. Benim bir genel başkanım, liderim var, o da Recep Tayyip Erdoğan'dır. Yanlışları var mı var. Benim daha çok var. Ben o insanı hataları ile örnek bir insan olarak görüyorum. Ama Türkiye için yaptıklarına baktığım zaman, onunla olmak benim için çok şerefli bir görev” dedi.

"GELİŞMELERE BAKILIRSA KURACAK GİBİLER"

Kocaeli Kitap Fuarı'nda konuyu değerlendiren Arınç, eleştirilerini Gül ve Davutoğlu’na ilettiklerini söyleyerek “Ben bunlarla ilgilenmiyorum, ama okudukça endişe ediyorum. Parti kurabilirler mi, gelişmelere bakılırsa kuracaklar gibi. Toparlamak bize düşer. Başımızdakilere duyurulur, yumuşak dil kullanın, hepsini kucaklayın. Bizim AK Parti'de düşecek bir çınar yaprağına bile tahammülümüz yok. Gövdeyi güçlendirelim, önümüzdeki seçimlerde daha çok kuvvetli olalım” ifadelerini kullandı.

"BAHÇELİ BİZİ YÜZDE 35'LERE DÜŞÜRDÜ"

Arınç, "Bir Davutoğlu kolay yetişmiyor, bir Ali Babacan kolay yetişmiyor, bir Abdullah Bey kolay yetişmiyor. Bunlar bizim insanımız, bunları bir arada tutmamız lazım. Gene liderlik sende olsun, ama şu partinin ayrılıklara tahammülü yok. Bahçeli bizi yüzde 35’lere düşürdü. Yüzde 35’lere düştüysek biz, kendi ifadesine göre söylüyorum, parti olarak, seçimde aldığımız sonuç olarak değil, biz yüzde 19’uz dediği zaman bize kalan yüzde 32. Bu doğruysa bir alarm zili çalması lazım. Tekrar ayağa kalkacağız, kucaklaşacağız. Bu iş çok kolay.” dedi. (HABER MERKEZİ)