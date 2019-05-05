Rusya'da iniş yapan yolcu uçağı alev aldı: 2'si çocuk 13 kişi öldü

Rusya'nın başkenti Moskova'da havalimanına acil iniş yaparken alev alan yolcu uçağında bulunan yolculardan 2'si çocuk 13 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Rusya basınında yer alan haberlere göre, Moskova-Murmansk seferini yapmak üzere Şeremetyevo Havalimanı'ndan kalkan Rus Aeroflot firmasına ait SSJ-100 tipi yolcu uçağı, kısa süre sonra acil iniş yapmak üzere havalimanına döndü.

Uçağın, piste inişi sırasında arka kısmı alev aldı. Yolcular, pistin ortasında duran uçaktan tahliye edildi.

Rus TASS haber ajansına göre, 73 yolcu ve 5 kişilik mürettebatın bulunduğu uçaktaki 13 kişi hayatını kaybetti.

Rusya Soruşturma Komitesi Sözcüsü Svetlana Petrenko, uçağın sert iniş yapması sonucu 2’si çocuk 13 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Petrenko, “Kazanın nedenleri ve ayrıntıları ile ilgili kesin sonuçlara, soruşturma makamı tarafından elde edilen tüm veriler her yönüyle incelendikten sonra varılacak” dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kazanın ayrıntılı bir şekilde araştırılması talimatını verdiğini aktardı.

Aeroflot firmasından yapılan açıklamada, uçakta, motorunun alev alması nedeniyle yangın çıktığı kaydedildi.

Yangının söndürüldüğü belirtilen açıklamada, uçağın kuyruk kısmının tamamen yandığı ifade edildi.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (DIŞ HABERLER)