Şırnak'ta yaşamını yitiren asker sayısı 3'e yükseldi

Milli Savunma Bakanlığı, Şırnak'ta devam eden operasyonlarda 1 askerin daha yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı 5 Mayıs'ta yaptığı açıklamada Şırnak'ta 2 askerin hayatını kaybettiğini açıklamıştı. Bakanlık "Şırnak'ta devam eden operasyonlar kapsamında teröristlerle çıkan çatışmada 2 asker şehit oldu" demişti.

4 Mayıs'ta Hakkari’deki bir askeri üs bölgesine yapılan havan saldırısı sonucu üç asker hayatını kaybetmiş, bir asker yaralanmıştı.(HABER MERKEZİ)