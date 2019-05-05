05 Mayıs 2019 20:40Son Güncellenme Tarihi: 06 Mayıs 2019 21:24
Şırnak'ta yaşamını yitiren asker sayısı 3'e yükseldi
Milli Savunma Bakanlığı, Şırnak'ta devam eden operasyonlarda 1 askerin daha hayatını kaybettiğini açıkladı. Yaşamını yitiren asker sayısı 3'e yükseldi
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Fotoğraf: DHA
Milli Savunma Bakanlığı, Şırnak'ta devam eden operasyonlarda 1 askerin daha yaşamını yitirdiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı 5 Mayıs'ta yaptığı açıklamada Şırnak'ta 2 askerin hayatını kaybettiğini açıklamıştı. Bakanlık "Şırnak'ta devam eden operasyonlar kapsamında teröristlerle çıkan çatışmada 2 asker şehit oldu" demişti.
4 Mayıs'ta Hakkari’deki bir askeri üs bölgesine yapılan havan saldırısı sonucu üç asker hayatını kaybetmiş, bir asker yaralanmıştı.(HABER MERKEZİ)
Hakkari'de üç asker hayatını kaybetti