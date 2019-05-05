Şırnak'ta 2 asker hayatını kaybetti

Milli Savunma Bakanlığı Şırnak'ta devam eden operasyonlarda 2 askerin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Şırnak'ta devam eden operasyonlar kapsamında teröristlerle çıkan çatışmada 2 asker şehit oldu" denildi. Bakanlık, bölgede operasyonların devam ettiğini belirtti.

Milli Savunma Bakanlığı dün Hakkari’deki bir askeri üs bölgesine yapılan havan saldırısı sonucu üç askerin hayatını kaybettiğini, bir askerin yaralandığını açıklamıştı. (HABER MERKEZİ)