Ailesi tarafından alıkonulan Şule Duman kurtarıldı

Ailesi tarafından zorla Ankara'dan alınıp Sakarya götürülerek 67 gündür alıkoyduğu belirtilen 20 yaşındaki üniversitesi öğrencisi Şule Duman'ın, jandarma tarafından kurtarıldığı açıklandı.

27 Şubat’ta ailesi tarafından Ankara'dan zorla alınıp Sakarya götürülerek 67 gündür alıkoyduğu belirtilen 20 yaşındaki üniversitesi öğrencisi Şule Duman Sakarya’ya götürüldüğü sırada mesajla arkadaşlarına bilgi verdi. Şule Duman daha önce de 2 kez polisi arayıp şikayetçi oldu ancak baskı nedeniyle sonradan alınan ifadesinde 'şikayetçi olmadığını' belirtti.

Şule Duman’dan aylardır haber alınamaması üzerine arkadaşları sosyal medya kampanyası başlattı. Bunun üzerine bugün genç kadın ailesinin elinden jandarma tarafından kurtarıldı. (HABER MERKEZİ)