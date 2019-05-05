Emek Gençliği: Denizlerin cesareti bize ışık tutuyor

Buse VURDU

Ankara

‘68 gençlik hareketinin önderleri ve THKO’nun kurucu kadroları Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan, idamlarının 47. yılında yurdun birçok yerinde anılacak. Türkiye gençlik hareketi tarihinde mihenk taşı olan, haklarında onlarca kitap yayımlanan gençlik önderlerinin bugün Türkiye gençliği için ne anlam ifade ettiğini Emek Gençliği Merkez Yönetim Kurulu üyesi ve ODTÜ öğrencisi Ekin Yoldaş Kalı ile konuştuk.

“Denizleri sadece anmak değil, onları var eden mücadele koşullarını anlayarak bugüne taşımak gerekir” diyen Kalı, 6 Mayısların mücadeleyi ilerletme günü olduğunu söyledi, Denizlerin mücadelesinin tam bağımsızlık, demokrasi ve sosyalizm olduğunu ifade etti.

“Bugün biz de ‘Bağımsızlık, demokrasi ve sosyalizm mücadelesi sürüyor’ diyerek onların mücadele bayrağını yükseltmek için alanlarda olacağız” diyen Kalı, bugün de iktidarın işçilerin haklarını gasbettiğini ve Ortadoğu’yu kan gölüne çeviren emperyalist paylaşım mücadelesinde taraf olabilmek için emperyalist güçler arasında pinpon topu gibi saf değiştirdiğini söyledi.

Bu yıl 6 Mayıs’ta NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in Türkiye’ye geleceğine değinen Kalı, emperyalistlerle olan ilişkilerin tasfiye edilmesi ve ülke kaynakları üzerinde tam egemenlik sağlanması için Denizlerden aldıkları bağımsızlık mücadelesini sürdürmelerinin önemli olduğunun altını çizdi. Kalı, Denizlerin cesaretinin de kendilerine ışık tuttuğunu fakat esas olarak Denizlerden almaları gerekenin onların örgütlü birlikteliği olduğunu söyledi.

Fotoğraf: Evrensel

"EŞİTLİK VE ÖZGÜRLÜK SOSYALİZMLE MÜMKÜN"

Kalı, ekonomik krizin etkilerini gençliğin doğrudan hissettiğine dikkat çekerken üniversite gençliğinin önemli bir bölümünün okurken çalışmak durumunda kaldığını, meslek liselerinde staj sömürüsünün artarak devam ettiğini anlattı. Genç işçiler açısından da durumun farklı olmadığını söyleyen Kalı, “Hali hazırda bir iş bulup çalışanlar, patronların en azgın sömürüsü ile karşı karşıya kalırken her gün işsizlik tehdidi ile yüz yüze geliyor” dedi.

Gençliğin kendi talep ve isteklerine ulaşabilmesinin yolunun Türkiye’nin bağımlılık ilişkilerinden kurtarılmasını hedefleyen bir mücadeleden geçtiğinin altını çizen Kalı, hak ve özgürlüklerin daraltılmasına karşı demokratik kazanımları savunmanın acil bir ihtiyaç olduğunu söyledi. Kapitalist sistem içerisinde kimi kazanımlar elde edilebileceğini fakat gerçek eşit ve özgürlüğün Türkiye ve dünyada ancak sosyalizmle mümkün olacağını söyleyen Kalı, “Biz kendi taleplerimize kendimiz sahip çıkmadığımız sürece kimse iyi bir geleceği kendi elleriyle bize vermeyecek” dedi.

BİRÇOK YERDE DENİZLER ANILACAK

68 Gençlik hareketi önderleri Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan, idam edilişlerinin 47. yıl dönümü dolayısıyla yurt genelinde yapılan eylem ve etkinliklerle anılacak. Emek Partisi ve Emek Gençliği’nin çağrıları ile pek çok yerde düzenlenen etkinliklerde bağımsızlık, demokrasi ve sosyalizm çağrılarının yanı sıra Denizlerden bugüne miras bırakılan mücadeleye dikkat çekilecek.

Denizler anılıyor | İl il 6 Mayıs anmaları (2019)