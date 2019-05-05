Halit Çelenk Hukuk Ödülleri sahiplerini buldu

5 Mayıs 2011'de yitirilen Denizlerin avukatı Halit Çelenk'in anısına bu yıl beşinci kez verilen Halit Çelenk Hukuk Ödülleri, Türkiye Barolar Birliği Avukat Özdemir Özok Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Törene Halit Çelenk'in ailesi ve dostlarının yanı sıra HDP Milletvekili Oya Ersoy, Emek Partisi Genel Başkanı Selma Gürkan, CHP eski milletvekili Şenal Sarıhan, Ankara eski Bağımsız milletvekili Aylin Nazlıaka da katıldı. Tören için Çağdaş Hukukçular Derneği Başkanı tutuklu avukat Selçuk Kozağaçlı da mektup yolladı.

Saygı duruşunun ardından açılış konuşmasını gerçekleştiren seçici kurul üyesi Prof. Dr. Ali Murat Özdemir Halit Çelenk'in sosyalizm, aydınlanma ve demokrasi mücadelesi açısından önemine dikkat çekti. Özdemir, hukuku fetişleştiren metinler denizi içerisinde Halit Çelenk Hukuk Ödüllerinin bir deniz feneri işlevi gördüğünü ifade ederek hakim ideolojinin karşısında, ana rotadan çıkarak sorgulamalarda bulunan kişilerin sayısının son derece az olduğunu söyledi. Kendilerinin de Halit Çelenk'ten birçok şey öğrendiklerini ifade eden Özdemir, genç kuşakların da kendi Halit Çelenklerinden öğrenmeye devam edeceklerini dile getirdi.

Açılış konuşmasının ardından Ruhi Su ve Dostlar Korosu sahne aldı.

ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU

Halit Çelenk Hukuk Ödülü bu sene, Kasım Akbaş'ın 'Sınıf Mücadelesi ve Hukuk' isimli eseri ile Ezgi Nur Türkoğlu'nun 'Türk Hukukunda Yeni Bir Özelleştirme Yöntemi - Türk Varlık Fonu' eserine verildi.

Akademik Destek Ödülü'nün sahibi ise 'Kapitalizmde Ekonomi-Dışı Zorun Somutluklarından Biri Olarak Ceza Siyaseti' tezi ile Ziya Kınacı oldu.

Seçici Kurul Özel Ödülü ise konuları itibari ile üç ayrı kitaba verildi. Hüreyye Özdemir'e ait 'Asker "Hazır Ol" Deyince- 12 Eylül 1980 Döneminde Sansür Ve Oto-Sansür', Ozan Özgür'e ait 'Gecenin Kapıları' ve Şerafettin Kaya'ya ait 'Diyarbakır'da İşkence' kitapları Seçici Kurul Özel Ödülü'nü aldı. (Ankara/ EVRENSEL)

Fotoğraf: Evrensel