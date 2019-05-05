CHP milletvekili Ali Şeker: AKP halkı manipüle etmeye çalışıyor

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Ankara

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, CHP’nin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üzerindeki tehdit ve baskı iddialarına CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker yanıt verdi. YSK’nin uygulamalarıyla ilgili bütün yetki ve sorumluluğun bakanlarda olduğuna dikkat çeken Şeker, AKP’nin yanlış bilgiler aracılığıyla halkı manipüle etmeye çalıştığına vurgu yaptı. Şeker, YSK’nin seçim sürecini sona erdirmesi gerektiğini de belirti.

Gözler yarın İstanbul seçimiyle ilgili YSK’nin vereceğe kararda. YSK’nin İstanbul seçimleriyle ilgili kararda sona doğru gelirken, dün MÜSİAD 25. Olağan Genel Kurulunda konuşan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP vekillerinin İstanbul seçimleriyle ilgili YSK’yi tehdit ettiğini iddiasını yineledi. Erdoğan, YSK’ye seslenerek baskılara ilişkin açıklama yapmaya çağırmaktan da geri durmadı!

Erdoğan’ın İstanbul seçimleri ve YSK üzerindeki CHP baskısı iddialarını ve gözlerin çevrili olduğu YSK kararı ilgili CHP Parti Meclisi Üyesi ve İstanbul Milletvekili Ali Şeker ile konuştuk.

"YSK UYGULAMALARININ SORUMLULUĞU BAKANLARDA"

Baskı iddialarına tepki gösteren Şeker, söz konusu baskının AKP tarafından gerçekleştirildiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın havuz medyası aracılığıyla uzun zamandır kamuoyunu yalan bilgi ile manipüle ettiğini belirten Şeker, “Psikolojide yansıtma diye bir mekanizma vardır, ‘kendi yaptığını başkasına yükleme’. Erdoğan’da bu yalan bilgi üzerinden kamuoyunun vicdanının rahatsız olduğunu iddia ederek Goebbels’e rahmet okutan uygulamalar içine girmiş durumda” dedi. AKP’nin süreci zamana yayarak kamuoyunu yanlış yönlendirilmeye çalıştığını ifade eden Şeker, “İktidar erki olarak tehdit etme potansiyeli ve gücünü elinde bulunduran kendisinin, YSK’yi bu karar öncesinde tehdit ederken, şimdi bunu muhalefete yükleyerek ülkeyi kendisinin yönettiğini milletin görmeyeceğini zannediyor” diye konuştu. Ülkeyi hâlâ AKP’nin yönettiğini belirten Şeker, YSK’nin uygulamalarıyla ilgili bütün yetki ve sorumluluğun da bu nedenle bakanlarda olduğunu vurguladı.

"GOEBBELS YÖNTEMLERİ TEKRARLANMAK İSTENİYOR"

AKP’nin kazandığı yerlerde YSK’nin arkasında dururken kaybettiği yerlerde görevini yapmamakla suçladığını anlatan Şeker, şunları belirtti: “Yönlendirdiği suçlamaların hepsi mesnetsiz ve Goebbels’in uyguladığı yöntemler 21. yüzyılda tekrarlanmak isteniyor. Bunu kabul etmek mümkün değil. Sandık bir kere halkın önüne konuldu ve sonuç netleşti. YSK, daha önceden vermesi gereken kararları bu kadar uzatarak bir tehdit ve baskı altında olduğunu da zaten gösteriyor.”

Şeker, YSK’nin normalde çok kısa süre içerisinde vermesi gereken kararları, iktidara delil üretme zamanı tanıyarak ertelediğini belirterek “Örneğin Büyükçekmece kararı da bunun bir örneğiydi. YSK’nin bu tehditlere ne kadar boyun eğdiğinin bir göstergesiydi” dedi. YSK’nin yarın vereceği kararı beklediklerini ifade eden Şeker, “Umut ediyorum verecekleri kararda bu durumun sona ermiş olduğunu görürüz” diye konuştu.

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