201. yaş gününde Karl Marx'ın evine ziyaret

İsmail ŞİMŞEK

Trier

İsviçre Demokratik İşçi Dernekleri Federasyonu (DİDF), Karl Marx’ın 201. yaş gününde, doğduğu, büyüdüğü, çocukluk yıllarına ait anılarının olduğu, Trier’de müzeye dönüştürülen evine gezi düzenledi.

Marx’ın 17 yaşına kadar yaşadığı ve bugün müze olan evi aylar süren bir çalışmayla yenilenmiş ve ziyaretçilerini bu yeni yüzüyle karşılamaya başlamıştı. Müze-ev, Sosyal Demokrat Parti’ye (SPD) yakınlığıyla bilinen Friedrich Ebert Vakfı’na ait.

TRIER: ALMANYA’NIN EN ESKİ KENTİ

Reinland Pfalz Eyaleti’nin önemli bir kenti olan ve 109 bin 687 kişinin yaşadığı Trier kenti, Almanya’nın en eski kentlerinden biri olarak kabul ediliyor. Trier, Roma İmparatoru Augustus tarafından milattan önce 15 yılında kurulmuş ve kente Romalılardan kalma tarihi kalıntılar hâlâ korunuyor. Bunlar arasında, Roma döneminde kentin etrafında yapılan surun ana giriş kapısı Porta Nigra, St. Peter Katedrali, Meryem Ana Kilisesi sayılabilir. Porta Nigra, Alpler’in kuzeyinde bulunan Romalılardan kalma en büyük yapı.

Trier, aynı zamanda İkinci Dünya Savaşı’nda, Almanya’nın bombalanmayan nadir kentlerinden biri. Ama Trier asıl olarak Karl Marx’ın doğup büyüdüğü kent olmasıyla tanınıyor.

SINIFLAR MÜCADELESİ TARİHİ

Müzede sadece Karl Marx’ın yaşamı yok. Sınıflar mücadelesi tarihinden belgeler, 1848 Avrupa işçi sınıfının devriminden Komün hareketine, Marx’ın yaşamında etkili olan isimlere kadar, resimler ve belgeleri görmek mümkün.

Sadece Marx’a ait bilgi ve belgeler değil, geçmişten günümüze sosyalizmin tarihini, mücadelesini, yaşananları, yaşayanları, olayları, fotoğrafları ve Marx’ın dostları ile yazışmaları da burada mevcut.

Fotoğraf: Evrensel