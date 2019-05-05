"MR uyumlu kalp pilini SGK karşılasın" kampanyasın

Dinçer AKBİR

Kocaeli Üniversitesi öğrencisi Nurdan Aksoy (21), sınav haftasında bayılınca kaldırıldığı hastanede kalp rahatsızlığı olduğunu öğrendi. Tedavisi için MR uyumlu kalp pili takılması gereken Aksoy, yurt dışından getirilen pillerin Sosyal Güvenlik Kurumunca (SGK) karşılanması için internet üzerinden imza kampanyası başlattı.

Kocaeli Üniversitesinde çift ana dal yaparak, aynı anda hem siyaset bilimi ve kamu yönetimi hem de radyo, sinema ve televizyon bölümlerinde okuyan Nurdan Aksoy, sınavlarının olduğu 17 Nisan’da bayılınca hastaneye kaldırıldı. Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde incelemeleri yapılan genç kadına, kısmi kalp yetersizliği ve relaksasyon bozukluğu tanısı koyuldu. Halk arasında ‘kalpte ritim bozukluğu’ olarak bilinen hastalık nedeniyle Aksoy’un normalde 60 ile 80 arasında olması gereken 1 dakikadaki kalp atışı sayısı 20’ye kadar düşebiliyor. Doktorların kalp pili takılmasına karar verdiği Nurdan Aksoy, kendisi için uygun görülen MR uyumlu kalp pilinin yurt dışından getirileceğini ve SGK tarafından karşılanmadığını öğrendi. Kendisi için getirilen MR uyumlu kalp pilinin ücretini ailesinin desteğiyle karşılayan Aksoy, aynı hastalığa yakalanan ve maddi durumu yeterli olmayan kişiler için kampanya başlattı. Aksoy’un internet üzerinden “MR Uyumlu Kalp Pilimi SGK Karşılasın” başlığıyla başlattığı imza kampanyasına 4 bin 645 kişi destek verdi.

MR UYUMLU OLMASI KOLAYLIK SAĞLIYOR

MR uyumlu kalp pilleri ile normal kalp pilleri arasındaki farkı anlatan Aksoy, “MR uyumlu kalp pilleri ile MR cihazlarına girebiliyorsunuz. X-ray cihazlarından geçebiliyorsunuz. Bunlar sadece ameliyatınızdan sonra biraz dikkat etmeniz gereken şeyler. Normal kalp pilinde ise özellikle ben 20 yaşındayım, MR cihazına giremem. Mesela, umarım olmaz ama, bir trafik kazası geçirsem ve MR çekilmem gerekse o cihaza giremem; çünkü ısıya dayanıklı değil. MR cihazı normal kalp pilinin ısısını ve ayarlarını bozuyor. Bu yüzden onun MR uyumlu olanları var. Normal kalp pili ile X-ray cihazlarında, uçaklarda, AVM'lere girerken bile sıkıntı yaşıyorsunuz” dedi. (Kocaeli/DHA)

Mahkeme: SGK kanser hastalarının ilaç masraflarını karşılamalı