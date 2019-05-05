Adalet Arayan İşçi Aileleri seslerinin duyulmasını istiyor

Yakınlarını iş cinayetinde kaybeden Adalet Arayan İşçi Aileleri, 83. Vicdan ve Adalet Nöbeti’ni Beyoğlu’da gerçekleştirdi. Daha önce eylemlerini Galatasaray Meydanı’nda yapan işçi ailelerine Galatasaray Meydanı bu hafta da kapatıldı. İş cinayetlerinin önüne geçilmesini talep eden Adalet Arayan İşçi Aileleri, diğer yandan İstanbul 1 Mayıs’ında kitleye hitap etmek için tertip komitesine dilekçe verdiklerini ancak dilekçelerine yanıt bulamadıklarını söyledi.

Davutpaşa patlamasında eşini kaybeden İdris Çabuk, “75. Vicdan ve Adalet Nöbeti’nde Galatasaray Meydanı işçi ailelerine yasaklandı. Bu yasağın kaldırılmasını istiyoruz” dedi. 2018 yılında en az 1872 işçinin hayatını kaybettiğini söyleyen Çabuk, “Vicdanlı, adalet duygusunu yitirmemiş herkes bu vahşeti anlamalı” diye konuştu.

“28 Nisan İş Cinayetlerini Anma ve Yas günü ilan edilsin” diyerek mücadele ettiklerini söyleyen Çabuk, “İş cinayetleri sürerken istiyoruz ki senede 1 gün vefa gösterilsin unutulmasınlar. Hep hatırlansınlar. Yası tutulmayan işçiler için mücadele edilemez. Kamusal sorumluluğu olanların görevlerini yerine getirmediği için iş cinayetleri devam ediyor” dedi. 1 Mayıs 2012’de iş cinayetinde Selin Erdem’in hayatını kaybettiğini hatırlatan Çabuk, “27 yaşındaydı. Arka Sıradakiler dizi setinde ağır koşullarda çalışıyordu. Güvenli çalışma koşulları yaratılmadığı için bu acıyı yaşadık. 4 gün sonra bilirkişi incelemesi yapılmadan dava açıldı. Sadece şoföre ceza verilmedi. Trafik kazası olarak kayda geçirildi. Çabalarımız sonucu AİHM’e başvurarak sürdürdük” dedi.

İş cinayetinde oğlunu yitiren Erdinç Eroğlu ise, “Dilekçeleri 1 Mayıs Tertip Komitesine götürdüğümüzde 4 kuruma yaptıkları için teşekkür ettik. Yaptıkları için nasıl teşekkür ediyorsak yapamadıkları için de eleştiriyoruz. Bize göre yanlış olan tavırlarını düzeltmelerini rica ediyoruz” dedi.

Davutpaşa patlamasında kardeşini kaybeden Hakkı Güleç, “Adalet arayan ailelere söz hakkı verilsin. İşçilere, Türkiye halklarına iki cümle sözümüz olduğunu düşünüyoruz. 1 Mayıs alanına gittik. Orada söz hakkı istedik. Sağ olsunlar bizi görmediler, duymadılar. Sistemi, devleti anlıyoruz. Peki emek sınıfını temsil edenler? İşçileri temsil edenler?” ifadelerini kullandı. (İŞÇİ SENDİKA SERVİSİ)