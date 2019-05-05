Şırnak'ta patlama: 2 kişi yaşamını yitirdi

Silopi'nin Başakköy ve Uyanık köyleri arasında bir minibüsün geçişi sırasında meydana gelen patlamada Servet ve Diyar Bilen kardeşler hayatını kaybetti.

Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Cudi Dağı eteklerinde bulunan Başakköy ve Uyanık köyleri arasında bir minibüsün geçişi sırasında patlama meydana geldi. Aracın sürücüsü 28 yaşındaki Servet Bilen ve kardeşi 13 yaşındaki Diyar Bilen'in bir grubu piknik yapacakları Cudi Dağı eteklerindeki Uyanık köyü mevkisine bıraktıktan sonra Silopi'ye dönmek üzere yola çıktıkları yolda patlayıcının infilak etmesi sonucu yaşamlarını yitirdi.

Patlamanın ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi.

Bölgede askeri operasyon başlatıldı. (HABER MERKEZİ)