Kılıçdaroğlu, yüzbaşı Özdemir'in cenaze törenine katıldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Suriye'deki çatışmada hayatını kaybeden Deniz Piyade Yüzbaşı Celaleddin Özdemir'in Ankara'daki cenaze törenine katıldı. Kılıçdaroğlu, Çubuk'un Akkuzulu köyündeki asker cenazesinde uğradığı saldırı sonrası yaptığı açıklamada, "Şehit cenazelerine katılmamı engelleyemezler. Bizi şehit cenazelerine gitmekten vazgeçmeyeceğiz " demişti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çubuk ilçesinin Akkuzulu köyünde, piyade er Yener Kırıkcı’nın cenaze töreninde uğradığı saldırının ardından Ankara’daki yüzbaşı Celaleddin Özdemir’in cenazesine katıldı.



Fotoğraf: DHA Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı cenaze törenine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, kuvvet komutanları, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Ankara Valisi Valip Şahin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile çok sayıda kişi katıldı.

Cumhuriyet’in haberine göre; Cenaze törenine katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, CHP Lideri ile tokalaşmadan saf tuttu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da tören alanına girişte ölen askerin eşi, annesi ve diğer yakınlarıyla tokalaşarak, başsağlığı diledi.

Özdemir'in cenazesi, öğle namazı ardından kılınan cenaze namazından sonra top arabasına konularak toprağa verilmek üzere Cebeci Askeri Mezarlığı'na götürüldü. Özdemir'in cenazesi, burada gözyaşları arasında defnedildi.

Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde Ankara'nın Çubuk ilçesinde katıldığı bir şehit cenazesinde linç girişimine uğramıştı. Saldırıya ilişkin konuşan Kılıçdaroğlu, "Bizi şehit cenazelerine gitmekten vazgeçmeyeceğiz" demişti. (HABER MERKEZİ)