Diyarbakır'da polisler tarafından engellenen ailelerden oturma eylemi

Açlık grevindeki çocuklarının durumuna dikkat çekmek amacıyla Diyarbakır'da açıklama yapmalarına izin verilmeyen aileler, “Leyla Güven onurumuzdur” sloganıyla eylemlerini sonlandırdı. HDP’li vekil Saliha Aydeniz, polis tarafından cinsel tacize uğradığını ifade ederek tepki gösterdi.

Cezaevlerinde açlık grevinde olan tutukluların ailelerinin etrafı bariyerlerle kapatılan Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi Koşuyolu Parkı'nda yapmak istediği basın açıklamasına polis izin vermedi. Ablukaya alınan aileler, polisin tutumunu protesto etmek amacıyla oturma eylemine başladı. Ailelere eşlik eden HDP Diyarbakır milletvekilleri Saliha Aydeniz ve Musa Farisoğulları'nın polis yetkilileriyle yaptığı görüşme sonucu ailelerinin yarım saatlik oturma eylemi yapmasına izin verildi.

Fotoğraf: MA

AYDENİZ: POLİSİN CİNSEL TACİZİNE MARUZ KALDIM

Polis çemberi içerisinde kalan HDP'li vekil Aydeniz, bir polis tarafından cinsel tacize uğradığını ifade ederek tepki gösterdi. Söz konusu polis, amirleri tarafından gruptan uzaklaştırıldı. Polis amirinin HDP'li Aydeniz'e, "Size temas edilmesinden hoşlanmıyorsanız siz de o kadar girmeyin grubun içine" demesi ve HDP'li vekilleri aileleri yönlendirmekle suçlaması dikkat çekti.

Bir süre polis ablukasında oturma eylemi sürdüren aileler, TUAY-DER binasının önüne gitti. Polis eşliğinde yürüyen aileler, sık sık "Çocuklarımız onurumuzdur" sloganları attı. TUAY-DER binasına gelen aileler, polis ablukası altında oturma eylemine başladı. Yaklaşık yarım saat oturma eylemini sürdüren aileler, daha sonra eylemlerini sonlandırdı.

7 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Sabah saatlerinde ablukaya alınan Koşuyolu Parkı'na girmek isteyen 5’i tutuklu anneleri olmak üzere 7 kişi, polis tarafından darp edilerek gözaltına alınmıştı. Polislerin gözaltı sırasında annelerin kafasına vurduğu görüldü.

Fotoğraf: MA

Fotoğraf: MA

VAN'DA AÇIKLAMA YAPMAK İSTEYENLERE ENGEL

Van Sanat Sokağı'nda Tutuklu ve Hükümlü Aileleri ile Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği (TUAYDER) öncülüğünde açlık grevlerine ilişkin yapılmak istenilen açıklamaya polis engel oldu. Açıklamaya, Halkların Demokratik Partisi (HDP) Van Milletvekili Muazzez Orhan, tutuklu yakınları, HDP ve DBP Van il eşbaşkanlarının yanı sıra çok sayıda kişi katıldı.

HDP Milletvekili Muazzez Orhan, açıklama yapmak istediği sırada polis, grubu çembere alarak müdahale etti. Polise halk tepki gösterdi.

ÖNDER ACAR BAYGINLIK GEÇİRDİ

İsmi öğrenilmeyen 3 kişi gözaltına alınırken, polis kitleyi kalkanlarla sokakta bulunan bir iş merkezine itti. İş merkezinde polisin saldırısı devam ederken TUAYDER Van Şube Eşbaşkanı Önder Acar, başına aldığı darbe sonucu yaralanarak baygınlık geçirdi. Acar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Fotoğraf: MA

Bİr süre sokağı ablukaya alan polis daha sonra ablukayı kaldırdı. (HABER MERKEZİ)

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