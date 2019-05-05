Kürtçe-Türkçe dergi dilop’un Mayıs-Haziran sayısı çıktı

İki ayda bir yayınlanan kültür sanat dergisi dilop, Mayıs-Haziran sayısıyla yaza merhaba diyor. Kürtçe-Türkçe iki dilli yayınlanan tek dergi olan dilop’un kapağı,‘ışık sızacağı çatlağı mutlaka bulur’ mesajına dair bir görselden oluşuyor: Zincirli, kilitli ve ama anahtar deliğinden ışık sızdıran bir kapı...

Müslüm Üzülmez’in yazdığı ‘emekçilerin tanrısı’ Hefaystos’un örslü-çekiçli öyküsü de; Barış Avşar’ın yazdığı, Roma’nın teslim aldığı ama Roma ordusunu kendi inanışına bağlayan Doliche kentinin serüveni de kapaktaki mesajın tarihsel referansları niyetine okunabilecek yazılar.

Foti Benlisoy, ‘Rumca bavula sığar mı?’ yazısında, yüzyılın başında başlayıp bugüne varan ‘Milliyetçi-İslamcılık ile İslami Türkçülük’ bileşimi ideolojik-kültürel-politik hegemonyanın kodlarını sergiliyor. Mehmet Bayrak ise aynı hegemonyanın buharlaştırmaya çalıştığı tarihsel bir realitenin içinden çıkıp boy vermeye çalışan Kürdoloji’nin bir ‘sevdalısı’nı, Prof. Felix von Luschan’ı anlatıyor.

Dünyaca tanınmış Kürt sanatçı Nizamettin Ariç’le yapılmış söyleşide, sanatçı-toplum ilişkisinin kendi payına bıraktığı ‘acılı gerçekliği’ dillendiriyor Ariç...

Dosya sayfalarında, geçen sayıdan başlayan, bölgedeki sınıfsal değişim ve dönüşümün siyasete yansımaları tartışmasına devam ediliyor. Yüksel Genç, Cuma Çiçek ve Yusuf Karataş, Kürt siyasetinde alt sınıfların pozisyonuna ve geleceğe dair ufuk açıcı tespitlerde bulunuyorlar...

Eşref Keydanî’yle yapılmış bir röportaja yer veren dergide; akademisyen Arzu Yılmaz’ın Ortadoğu-Suriye sahasındaki siyaset denklemi içinde Kürtleri irdeleyen makalesi de dikkate değer öngörüler içeriyor...

Recep Maraşlı’nın ‘Kürt toplumunda satranç’ı; Enver Özkahraman’ın Zap’taki Deştan köprüsünü; Fatime Tekin’in göç öykülerini; Kejê Bemal’in Kakailer ve Dersim’deki köklerini kaleme aldıkları dergide, Fewzi Bilge’nin resimlerine ilişkin kısa okumalara da devam ediliyor...

Her sayıda olduğu gibi öykü, hikâye, deneme ve şiir sayfalarının Kürtçe’ye ayrıldığı dilop’ta; Cigerxwin, Elî Herîrî, Furûx Feroxzad, Qedrî Sipranî, Savaş Yadirgi şiirleriyle; Ulku Bîngol, Recep Dildar, Omer Dilsoz, Adar Jiyan ise öykü ve denemeleriyle yer alıyor. (KÜLTÜR SERVİSİ)