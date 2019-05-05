dilop’un mayıs-haziran sayısı çıktı

İki ayda bir yayımlanan kültür sanat dergisi dilop, mayıs-haziran sayısıyla yaza merhaba diyor.

Kürtçe-Türkçe iki dilli yayımlanan tek dergi olan dilop’un kapağı, "Işık sızacağı çatlağı mutlaka bulur" mesajına dair bir görselden oluşuyor: Zincirli, kilitli ve ama anahtar deliğinden ışık sızdıran bir kapı...

Dosya sayfalarında, geçen sayıdan başlayan, bölgedeki sınıfsal değişim ve dönüşümün siyasete yansımaları tartışmasına devam ediliyor. Yüksel Genç, Cuma Çiçek ve Yusuf Karataş, Kürt siyasetinde alt sınıfların pozisyonuna ve geleceğe dair ufuk açıcı tespitlerde bulunuyorlar...

Müslüm Üzülmez’in yazdığı "Emekçilerin Tanrısı" Hefaystos’un örslü-çekiçli öyküsü de; Barış Avşar’ın yazdığı, Roma’nın teslim aldığı ama Roma ordusunu kendi inanışına bağlayan Doliche kentinin serüveni de kapaktaki mesajın tarihsel referansları niyetine okunabilecek yazılar. Foti Benlisoy, "Rumca bavula sığar mı?" yazısında, yüzyılın başında başlayıp bugüne varan "Milliyetçi-İslamcılık ile İslami Türkçülük" bileşimi ideolojik-kültürel-politik hegemonyanın kodlarını sergiliyor. Mehmet Bayrak ise aynı hegemonyanın buharlaştırmaya çalıştığı tarihsel bir realitenin içinden çıkıp boy vermeye çalışan Kürdoloji’nin bir "sevdalısı"nı, Prof. Felix von Luschan’ı anlatıyor.

Her sayıda olduğu gibi öykü, hikaye, deneme ve şiir sayfalarının Kürtçeye ayrıldığı dilop’ta; Cigerxwin, Elî Herîrî, Furûx Feroxzad, Qedrî Sipranî, Savaş Yadirgi şiirleriyle; Ulku Bîngol, Recep Dildar, Omer Dilsoz, Adar Jiyan ise öykü ve denemeleriyle yer alıyor. (KÜLTÜR SERVİSİ)