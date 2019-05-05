Ramazan öncesi "ucuz et" kuyruğu

Ramazan ayı öncesinde mutfak ihtiyaçlarını hesaplı şekilde karşılamak isteyenler, Et ve Süt Kurumu’nun önünde kuyruklar oluşturdu.

Et ve Süt Kurumu’nun Ceyhan Yolu üzerindeki kombinası, diğer kasap ve marketlere oranla daha ucuz et sattığı için vatandaşlar tarafından tercih sebebi oldu.

Kombina satış mağazasından alışveriş yapan Serdar Güngördü, "2 kilo kıyma, 2 kilo da kuşbaşı aldım. Kıymayı 32 TL, kuşbaşını da 40 TL'ye aldım. Bazı çeşitler şu an bitmiş durumda" dedi. (Adana/DHA)

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