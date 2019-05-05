Traktör römorkunun altında kalan genç tarım işçisi yaşamını yitirdi
Bursa'da devrilen traktör römorkunun altınada kalan 19 yaşındaki tarım işçisi Şahin Abilyontlu yaşamını yitirdi.
Fotoğraflar: DHA
Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde devrilen traktör römorkunun altında kalan tarım işçilerinden 1'i yaşamını yitirdi, 4'ü yaralandı.
Olay, Mustafakemalpaşa ilçesi Karaoğlan Mahallesi'nde meydana geldi. Şahap Çakır, Öner Çimen, Utku Çimen, Aşkın Abilyontlu ve ikizi Şahin Abilyontlu tarladaki yonca balyalarını yüklemek için istifledikleri sırada traktörün römorkunun pimi çıktı. Bunun üzerine römork tarım işçilerinin üzerine devrildi.
Tarlada çalışan işçilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Şahin Abilyontlu'nun (19) hayatını kaybettiğini belirlerken, yaralılar Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 4 yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. (Bursa/DHA)
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