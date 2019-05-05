Beşinci kattan asansör boşluğuna düşen inşaat işçisi yaşamını yitirdi
Bursa'da 6 katlı bir inşaatın 5'inci katında çalışırken asansör boşluğuna düşen işçi Bülent Bingül yaşamını yitirdi.
Fotoğraf: DHA
Bursa'da 6 katlı bir inşaatın 5'inci katında çalışırken asansör boşluğuna düşen 47 yaşındaki işçi Bülent Bingül hayatını kaybetti.
Demirören Haber Ajansının aktardığına göre iş cinayeti, merkez Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi'nde meydana geldi. 6 katlı inşaatın 5'inci katında çalışan Bülent Bingül asansör boşluğuna düştü.
Bingül akşam eve dönmeyince ve telefona cevap vermeyince, yakınları saat 22.00 sıralarında inşaata gitti. Bülent Bingül'ü asansör boşluğunda gören akrabaları, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibi, Bülent Bingül'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Bingül'ün yakınları sinir krizi geçirdi.
Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Bülent Bingül'ün cansız bedeni otopsi için adli tıp kurumuna gönderildi. (İŞÇİ SENDİKA SERVİSİ)
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