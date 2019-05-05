Leyla Güven'in açlık grevi 179'uncu gününde

Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eş Başkanı ve Halkların Demokratik Partisi (HDP) Hakkari Milletvekili Leyla Güven’in, Abdullah Öcalan üzerindeki tecridin kaldırılması talebiyle Diyarbakır E Tipi Cezaevi'nde başlattığı ve tahliyesinin ardından evinde sürdürdüğü açlık grevi 179'uncu gününde. Güven'e ziyaretler sürüyor. Son olarak tecridi protesto için cezaevinde yaşamına son veren Ayten Beçet'in ailesi Leyla Güven'i ziyaret etti. Öte yandan HDP Adana İl Örgütü, açlık grevindeki mahpuslarla dayanışma amacıyla “Boş bir mektup bile kıymetli, zindandaki özgür insana bir mektup veya kartta da sen yaz” sloganıyla mektup kampanyası başlattı.

CEZAEVLERİNDE EYLEM SÜRÜYOR

Mezopotamya Ajansının aktartığına göre aynı taleple Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Hewlêr kentinde HDP üyesi Nasır Yağız 166, Strasburg’da 14 kişi ve Galler’de İmam Şiş 140, cezaevlerinde 16 Aralık’ta başlayan tutuklular 141 gündür açlık grevinde. Açlık grevleri 1 Mart itibariyle tüm cezaevlerine yayıldı.

IKBY'nin Mahmur kampında Fadile Tok 106 gündür, Germiyan'a bağlı Kelar ilçesinde ise Herêm Mahmud 71 gündür açlık grevinde.

15 TUTUKLU ÖLÜM ORUCUNDA

Cezaevlerinde binlerce tutuklunun başlattığı açlık grevine İstanbul Bakırköy, Kocaeli Gebze, Van ve Diyarbakır cezaevlerinde katılan 15 tutuklu ise 30 Nisan tarihi itibaryla eylemlerini ölüm orucuna çevirdi.

ÜÇ VEKİL HDP BİNASINDA GREVDE

HDP milletvekilleri Dersim Dağ, Tayip Temel ve Murat Sarısaç'ın partilerinin Diyarbakır İl binasında başlattığı açlık grevi de 3 Mart’tan bu yana devam ediyor.

TAHLİYE OLANLAR AÇLIK GREVİNİ EVLERİNDE SÜRDÜRÜYOR

Sedat Akın, 7 Ocak'ta Erzincan T Tipi Kapalı Cezaevi'nde başlattığı açlık grevini tahliye edilmesi ardından Batman’daki evinde; Gurbet Ektiren, Bakırköy Cezaevi’nde 15 Ocak’ta başladığı açlık grevini tahliye olduğu 8 Mart’tan bu yana Mardin’in Derik ilçesindeki evinde; İhsan Sinmiş, 1 Mart’ta Silivri Cezaevi'nde başladığı açlık grevini 11 Mart’ta tahliye olduktan sonra İstanbul Küçükçekmece’deki evinde; Murat Aksin, Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi'nde 15 Mart’ta başlattığı açlık grevini, 25 Mart’ta tahliye edildikten sonra Derik’teki evinde; Mahsun Şen, 5 Ocak’ta Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi’nde başlattığı açlık grevini tahliye olduğu 17 Nisan’dan sonra Derik’teki evinde; Diyarbakır’daki HDP binasında açlık grevine başlaması üzerine gözaltına alınıp tutuklanan İsmet Yıldız 29 Mart'ta, Sevican Yaşar 2 Nisan’da, Salih Tekin ve Bilal Özgezer de 5 Nisan’da tahliye edildikten sonra evlerinde sürdürüyor.

8 KİŞİ TECRİDİ PROTESTO İÇİN YAŞAMLARINA SON VERDİ

Almanya’nın Krefeld kentinde 20 Şubat tarihinde mahkeme önünde kendini yakan Uğur Şakar, tedavi gördüğü hastanede 22 Mart’ta yaşamını yitirmişti.

Tecridi protesto etmek amacıyla Zülküf Gezen (33) 17 Mart'ta Tekirdağ 2 Nolu F Tipi Cezaevi'nde, Ayten Beçet (24) 23 Mart'ta Gebze Kadın Kapalı Cezaevi'nde, Zehra Sağlam (23) 24 Mart'ta Oltu T Tipi Kapalı Cezaevi'nde, Medya Çınar (24) 25 Mart'ta Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi'nde, Yonca Akici 9 Mart’ta Şakran Kadın Kapalı Cezaevi’nde, Siraç Yüksek 2 Nisan’da Osmaniye 2 No'lu T Tipi Kapalı Cezaevi'nde, Mahsum Pamay da 5 Nisan’da Elazığ 1 No'lu Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nde yaşamlarına son verdi.

AYTEN BECET'İN AİLESİ GÜVEN'İ ZİYARET ETTİ

Fotoğraf: MA

Tecridi protesto için yaşamına son veren Ayten Beçet'in ailesi, Antep'ten Diyarbakır'a gelerek Leyla Güven'i ziyaret etti.

HDP ADANA İL ÖRGÜTÜNDEN MEKTUP KAMPANYASI

HDP Adana İl Örgütü, tecridin kaldırılması talebiyle açlık grevinde olan mahpuslarla dayanışma amacıyla mektup kampanyası başlattı. “Boş bir mektup bile kıymetli, zindandaki özgür insana bir mektup veya kartta da sen yaz” sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında parti binalarında mektup yazma köşeleri oluşturuldu.

Kampanyaya ilişkin Mezopotamya Ajansına bilgi veren HDP Adana Kadın Meclisi Üyesi Suzan Kılıç, şu ana kadar onlarca mektubun yazıldığını, her salı günü yazılan mektupları tutuklulara göndereceklerini kaydetti.

Kılıç, “Her mektup her söz çok önemlidir. Tutsaklar mektup aldıklarında moralleri daha iyi oluyor. Arkadaşlarımız yalnız oldukları düşünmesinler. Herkes tutsaklara ya bir mektup ya da bir kart göndersin” çağrısında bulundu. (HABER MERKEZİ)

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