04 Mayıs 2019 21:03Son Güncellenme Tarihi: 04 Mayıs 2019 21:08
İsrail ordusu, Anadolu Ajansı'nın Gazze'deki ofisini vurdu
İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde içinde Anadolu Ajansı'nın ofisinin de bulunduğu binayı vurdu.
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Fotoğraf: Abed Rahim Khatib/AA
İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi’nde içinde Anadolu Ajansı'nın ofisinin de bulunduğu binayı vurdu.
Anadolu Ajansı'nın "Son Dakika" bilgilerini paylaştığı Twitter hesabından, "İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde içinde Anadolu Ajansı'nın ofisinin de bulunduğu binayı vurdu" paylaşımı yapıldı.
4 Mayıs 2019
Söz konusu binaya İsrail ordusu tarafından fırlatılan roketin isabet ettiği, sağlık durumları iyi olduğu öğrenilen Anadolu Ajansı personelinin eşya ve malzemelerini alamadan binayı acilen boşalttığı belirtildi. (DIŞ HABERLER)