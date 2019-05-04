Polis, basın açıklaması yapan KESK üyelerine saldırdı: 30 gözaltı

Diyarbakır'da, açlık grevinde olan tutukluların annelerine yönelik polis saldırılarını protesto etmek isteyen KESK üyelerine de polis saldırdı. İlk edinilen bilgilere göre aralarında KESK yöneticilerinin de bulunduğu 30 kişi gözaltına alındı ve saldırı sebebiyle yaralananlar oldu.

Fotoğraf: Evrensel

Tutuklu bulunan PKK Lideri Abdullah Öcalan'a yönelik tecridin kaldırılması için açlık grevinde olan tutukluların yakınlarına dönük polis saldırısı Diyarbakır'da KESK üye ve yöneticileri tarafından protesto edildi. Diyarbakır Yenişehir ilçesi Ofis semtinde bulunan AZC Plaza önünde yapılmak istenen basın açıklamasına polisin saldırması sonucu 30 kişi gözaltına alındı. (Diyarbakır/EVRENSEL)

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