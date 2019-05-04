Hakkari'de üç asker hayatını kaybetti

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Hakkari’deki bir askeri üs bölgesine yapılan havan saldırısı sonucu üç askerin hayatını kaybettiğini, bir askerin yaralandığını açıkladı. Açıklamada, bugün sınır bölgesindeki bir üsse yapılan havan atışına karşılık verildiği belirtildi.

Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Bugün Hakkari sınır bölgesindeki bir üs bölgemize de PKK/YPG’li teröristler tarafından Irak kuzeyinden yapılan havan atışları neticesinde üç kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır. Olay sonrası teröristlere ait hedefler meşru müdafaa hakkı kapsamında bölgedeki kara ateş destek vasıtalarımız ile derhal ateş altına alınmış olup, hava harekâtı ile desteklenen operasyonlar da başlatılmıştır." (HABER MERKEZİ)