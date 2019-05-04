7 işyerinde direniş devam ediyor: Direne direne kazanacağız

Cargill, Sibaş, Aydın Belediyesi, Muğla, Eskişehir, Urfa TÜVTÜRK, Kale Kayış’ta sendikalaşma mücadelesi sürüyor. İşçiler, Cargill’de 381, Aydın Belediyesinde 300, Muğla Tüvtürk’te 264, Eskişehir Tüvtürk’te 164, Urfa Tüvtürk’te 166, Sibaş’ta 127, Kale Kayış’ta 60 gündür direnişte. “Direne direne kazanacağız” diyen işçiler, sendikalı olarak işe dönmekte ve haklarını alıncaya kadar mücadele etmekte kararlı.

Bursa Orhangazi’de 1999 yılında nişasta bazlı şeker ve hayvan yemi üretmeye başlayan Amerika’nın gıda devi Cargill’de Tekgıda-İş Sendikasında örgütlendikleri için işten atılan Cargill işçilerinin direnişi 381. gününde. Aylardır direnişte olan işçiler, ekonomik olarak bazı zorluklar yaşasa da direnmekte kararlı olduklarını söylüyor.

Aydın Söke’de Tekgıda-İş Sendikasına üye oldukları için onlarca işçinin işten atıldığı Sibaş Gıda’da da direniş devam ediyor. “İnanç ve kararlılıkla bu yoldayız. Zafer bizim olana kadar direnmeye devam” diyen işçiler, 127 gündür direnişte.

CHP’li Aydın Büyükşehir Belediyesine bağlı Aydın İmar AŞ’de çalışırken DİSK’e bağlı Sosyal-İş Sendikasına üye oldukları için işten atılan 9 işçinin başlattığı direniş 300gündür devam ediyor.

Urfa, Eskişehir ve Muğla’da DİSK’e bağlı Nakliyat-İş Sendikasında örgütlendikleri için işten atılan TÜVTÜRK işçilerinin direnişleri de devam ediyor. Urfa Tüvtürk/Polçak direnişi, 166’ıncı, Eskişehir Tüvtürk/Reysaş direnişi 164’üncü, Muğla Tüvtürk direnişi ise 264’üncü gününde sürüyor. İşçiler, sendikalı olarak işe geri dönmekte kararlı. Öte yandan Muğla Tüvtürk’te işten atılan işçilerin açtığı davada mahkeme iki direnişçi işçi için daha işe iade kararı verdi. Böylece toplam 13 işçi işe iade davasını kazanmış oldu.

İstanbul’un Silivri ilçesinde bulunan ve 300 işçinin çalıştığı Kale Kayış fabrikasında işçilerin kötü çalışma koşullarına, düşük ücretlere, işçi sağlığı, iş güvenliği önlemlerinin yetersizliğine ve sendikalaşma nedeniyle artan baskılara karşı başlattığı direniş 60 gündür devam ediyor. 3’ü ölümlü olmak üzere işyerinde pek çok kazaya şahit olduklarını, buna rağmen fabrika yönetiminin yıllardır hiçbir önlem almadığını ifade eden işçiler, sendikalı ve kurallı bir çalışma sistemi istiyor. (İŞÇİ SENDİKA SERVİSİ)