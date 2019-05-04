Av. Helvacı: Adil gelire sahip değilsek oylarımıza da sahip değiliz

TMMOB Denizli İl Koordinasyon Kurulu Av. Nevzat Helvacı ile ‘1970-1980 Yıllarından Günümüze Hukuk ve Demokrasi Mücadelesi’ başlıklı söyleşi etkinliği düzenledi. Helvacı, ÇHD ve İHD başkanlık döneminde yaşadığı mücadele örneklerini aktardı.

Makine Mühendisleri toplantı salonunda gerçekleşen etkinlikte 70’li yıllarda Çağdaş Hukukçular Derneği, 80’li yıllarda İnsan Hakları Derneği genel başkanlığı yapan Avukat Nevzat Helvacı hukuk ve demokrasi mücadelesinden deneyimlerini aktardı. Türkiye İnsan Hakları Vakfı kurucularından Helvacı söyleşide demokrasiyi üç ayrı başlık altında tanımladı.

‘GELİR ADALETSİZLİĞİ ORTADAN KALKMALI’

Demokrasiyi üç alt başlığa ayırarak tarif eden Helvacı; “Birincisi siyasal demokrasi, ikincisi ekonomik demokrasi, üçüncüsü hukuksal demokrasidir” dedi. Siyasal demokrasinin de kendi içinde katılımcı demokrasi ve temsili demokrasi biçimlerinin olduğunu ifade eden Helvacı, odaların, sendikaların, baroların vb. örgütlerin katılımcı demokrasinin bir parçası olduğunu belirtti. Ekonomik demokrasi başlığı altında da konuşan Helvacı; “İnsanlar adil bir gelire sahip değilse kendi oylarına da sahip değildir. Bu oylar satın alınabilir. Gelir dağılımındaki adaletsizliğin ve sömürünün ortadan kaldırılması gerekir” dedi. Avukat Helvacı üçüncü başlık altında hukukun üstünlüğü ilkesini anlattı. (Denizli/EVRENSEL)