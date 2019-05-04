SGK’nin kanser ilacı için ödeme yapmıyor, hastalar ölüme terk ediliyor

CHP Eski Milletvekili Barış Yarkadaş, Sağlık Bakanlığı ile SGK’nin ödeme listesine almadığı ilaçların ocakları yıktığına dikkat çekerek “On binlerce insan, ilacını karşılamak için borç arıyor. İlaç alabilmek için evini, arabasını satanlar var” dedi. Yarkadaş, SGK’nin ilacını karşılamadığı İlhan Okçu adlı bir yurttaşın, bakanlığı mahkemeye verdiğini de söyledi.

SGK VE SAĞLIK BAKANLIĞINA DAVA

İlaçlarını alabilmek için oturduğu evi satmak zorunda kalan Emekli İlhan Okçu adlı yurttaşın, yaşam hakkını savunmak için konuyu mahkemeye taşıdığını belirten Yarkadaş, şunları söyledi:

“İlhan Okçu, bakanlığı ve SGK’yi mahkemeye verdi. Yurttaşımız, ilacının devlet tarafından karşılanmasını istiyor. İlk duruşma, İstanbul Çağlayan 20. İş Mahkemesinde görüldü. Hakim, davayı haziran ayına erteledi. Davayı açan yurttaşımız, anayasa ile güvence altına alınan yaşam hakkının korunmasını istiyor. Bu davadan çıkacak bir sonuç, belki de on binlerce hastanın yeniden yaşama bağlanmasını sağlayacak.”

FİYATI 55 BİN TL OLAN İLAÇ VAR

Kanser tedavisi gören hastaların adeta kaderine terk edildiğine vurgu yapan Yarkadaş, “Yılda 4 bin 500 kişinin yakalandığı löseminin tedavisinde kullanılan RYDAPT adlı ilacın kutusu 43 bin TL’den 55 bin TL’ye yükseldi. Bir aile her ay 55 bin TL’yi nasıl versin?” diye sordu. “AKP’nin ‘devrim’ diye anlattığı sağlık politikaları, halkımızı ölüme terk etmekten başka bir şey değil” diye konuşan Yarkadaş “İktidar yurttaşlara çözüm üretmek ve bu ilaçları ücretsiz olarak vermek zorundadır” dedi. (İstanbul/EVRENSEL)