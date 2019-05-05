Ramazan zamlarla geldi: Aylık sahur kahvaltı masrafı 400 lira

Volkan PEKAL

Adana

Ramazan bu yıl art arda gelen zamlarla karşılanıyor. Ramazan ayına girerken sofralarının vazgeçilmezi olan ürünler cep yakıyor. Sahurda tüketilecek kahvaltılıklar geçen seneye göre yüzde yüze yakın oranda artmış durumda. Bir aylık kahvaltı giderini sorduğumuz toptancılar, 4 kişilik aileye yetecek kahvaltı giderinin 300 ile 400 lira arasında değiştiğini belirtti. Vatandaş alamamaktan, esnaf satamamaktan şikayetçi.

SÜT ÜRÜNLERİ BİR AYDA YÜZDE 30 ARTTI

Fiyatlardaki artışı görmek için toptan ve perakende gıda satışının yapıldığı Adana’da Hacıbayram olarak bilinen bölgede fiyatlardaki değişimi sorduk. Sahurda tüketilecek kahvaltılıklar geçen seneye göre yüzde yüze yakın oranda artmış durumda. Bugün kilosu 140 lira olan pastırma geçen sene 80 liraydı. Sucuk bir senede 38 liradan 60 liraya çıktı. Süt ürünleri son bir ayda yüzde 30 artış gösterdi.

4 kişilik aileye yetecek bir aylık kahvaltılık miktarını sorduğumuz toptancılar geçen sene 25 geçen ay 30 lira olan basma peynirin kilosunun 35 lira, 1 kilo siyah zeytinin 25, yeşil zeytinin 15, tulum peynirinin 25, 2 kep yumurtanın 30, bir kilo tereyağı ve balın 35’er lira, geçen sene 17 lira olan zeytinyağının 25 lira, eski kaşarın 45 lira olduğunu belirterek bir ailenin sadece sahurdaki kahvaltısının aylık masrafının 300 ile 400 lira arasında olacağını söyledi.

BULGUR PİLAVI KURU FASULYE 11.5 LİRA

Yine aynı bölgede bir bakliyatçıya giriyoruz. İftar için gerekli bakliyat ve sebzenin fiyatları da yaklaşık olarak yüzde oranında artmış durumda. Geçen sene 5 lira olan kuru fasulye bu sene 8 lira, geçen ay 7 liraydı. Bulgur 2 liradan 3.5 liraya, pirinç 4 liradan 6.5 liraya çıktı. Makarnanın kilosu 2 liradan 3 liraya yükseldi. Bir öğünde sadece kuru fasulye ve bulgur pilavı pişse bir öğün 11.5 liraya geliyor. Geçen sene bu rakam 7 liraydı. Geçen sene 2 lira olan domates bu sene 8 lira, biber bu sene 10 lira.

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RAMAZANIN VAZGEÇİLMEZİ TAHİN VE PEKMEZİN YANINA BİLE YAKLAŞILMIYOR

Fotoğraf: MA

Van’da da tezgahlarda yerini alan ürünler fiyatlarıyla cep yakıyor. Zeytinin kilosu 11 ila 20 TL, 1.5 kiloluk helva 22 ila 25 TL, üç kilogramlık reçel 16 ila 20 TL, 5 kiloluk turşu 15-20 TL, 5 kilogram ayçiçeği yağı 32 TL, 5 kiloluk küp şeker ise 20 ila 25 TL fiyat aralığında. Yine ramazan sofralarının vazgeçilmezi olan Tahin’in kilosu 24 ila 27 TL, Pekmez’in kilosu ise 18 TL. Çarşı pazarı saran bu pahalılık nedeniyle yurttaşlar tahin ve pekmezin bile yanına yaklaşamıyor. Ramazana girerken sahur ve iftar için temel ihtiyaçlarını bile karşılamakta zorlandığını dile getiren Ferzender Aşkan, “Ekonomik kriz yüzünden ne yapacağımızı bilmiyoruz. Şu an halk perişan bir durumda. Ne iş bulabiliyoruz ne de geçimimizi sağlayacak bir gelirimiz var. Çobanlık işi bulsam gider çobanlık yaparım ama onu da bulamıyoruz. Önceki ramazanlarda ihtiyaçlarımızı az da olsa karşılayabiliyorduk. Köyümüze gider, akrabalarla ramazan ayını geçirirdik. Yine eskiden iş imkanları vardı ama o imkanlar da ortadan kalktı. Maddi imkansızlıklardan dolayı ne o eski ramazan ne de o hava kaldı. “ diye konuştu.

20 YILLIK ESNAF: İNSANLAR ARTIK ALIŞVERİŞ YAPAMIYOR

Kentte 20 yıldır esnaflık yaptığını belirten Mehmet Sıdık de, bu yıl ramazan ayı öncesi piyasada büyük bir durgunluğun yaşanmasından şikayetçi. Bazı günler siftah bile yapamadan evine gittiğini söyleyen Sıdık şöyle konuştu: “Ekonomik kriz yüzünden insanlar temel ihtiyaçlarını bile karşılayamıyor. Sahurda en çok kullanılan tahin, pekmez gibi ürünlere geçen yıllara oranla neredeyse yüzde 50’lere varan bir zam geldi. Bu zamlardan dolayı insanlar artık alışveriş yapamıyor.” (Van/MA)