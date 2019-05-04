Kandıra'nın cennet koyu Taflan'a "imar affı" hançeri

Karadeniz’in en güzel koylarından biri olan Taflan Koyu’nda bütün bölgeye hakim olan Gemilik Burnu’na yapılan villa inşaatı tepkilere yol açtı. Yapının yıkılması için karar çıktığı ancak villanın sahibinin yürütmeyi durdurma kararı aldırdığı belirtildi.

İstanbul'a yaklaşık iki saat uzaklıkta bulunan; deniz suyunun berraklığı, yeşil doğası ve güzellikleriyle büyüleyen Taflan Koyu’ndaki Gemilik Burnu üzerindeki kayalık alana inşa edilen villa, bölgede yaşayanların tepkisine neden oldu. Yasaya göre, imar affı 31 Aralık 2017 tarihini kapsamasına rağmen yapının iddialara göre 2018 yılı içerisinde tamamlanması nedeniyle Kocaeli Büyükşehir ve Kandıra Belediye Başkanlığı başta olmak üzere Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezine (CİMER) de yapıyla ilgili çok sayıda şikayet iletildi.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesi Bağırkanlı Köyü Taflan Koyu'nda burna yapılan villa tepkilere neden oldu | Fotoğraf: Alişan Koyuncu/DHA

"YASA VE YÖNETMELİKLERİN ÇİĞNENMESİ BİZİ YARALADI"

Kendisi de Kandıralı olan İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi İnşaat Mühendisi Baturhan Üretürk, bölgede imar barışı sürecinin ardından ortaya çıkan kaçak yapılaşmalara dikkat çekerek "Bunlardan birinin de Taflan Koyu burnunda inşa edildiğini gördük" dedi.

Yasaya göre, imar affının 31 Aralık 2017 tarihini kapsadığını fakat itiraz ettikleri yapının 2018 yılı içerisinde yapıldığına dikkat çeken Üretürk, "İBu bina 2018 yılı içerisinde yapıldı, 2019 yılının ocak ayında da binanın 2 katlı olduğunu görüyoruz ve hâlâ inşaat halinde. Belediyeler bildiğim kadarıyla bu konuyla ilgili incelemelerini yapmış ve tamamlamış. Gerekli ve ikaz uyarılarını yapmalarına rağmen sanırım yıkım için gün aldıkları sırada yapının maliki tarafından sözlü olarak yürütmeyi durdurma kararına başvurma noktasında başvuru yapıldığı söyleniyor. Mevzuatımız bu konuda çok açık eğer yapının 31 Aralık 2017 tarihinden sonra yapıldığı somut delillerle ispatlanabiliyorsa bu yapılar iptal edilmek suretiyle bu karar bozulacaktır. Bölge halkı bu tür binaların yapılmasından dolayı oldukça rahatsız.” (Kocaeli/DHA)