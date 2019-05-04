04 Mayıs 2019 16:19

'Tasarruf' yapan Antep Belediyesinde daire başkanına 5 hizmetli

Antep Büyükşehir Belediyesinde bir daire başkanının hizmetine sekreter, şoför, odacı ve iki çaycı olmak üzere 5 kişi görevlendirildi.

'Tasarruf' yapan Antep Belediyesinde daire başkanına 5 hizmetli

Antep Belediyesi | Fotoğraf: MA

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    Tasarruf sağlamak için Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi örnek alınarak yeniden yapılandırılan Antep Büyükşehir Belediyesinde bir daire başkanının hizmetine sekreter, şoför, odacı ve iki çaycı olmak 5 kişi görevlendirilince, CHP’li Meclis Üyesi Yılmaz Kireç, "Bu nasıl tasarruf tedbiri?" diye sordu.

    Sayıştay raporlarına yansıdığı üzere İller Bankası'na en çok borcu olan belediyelerden biri olan AKP’li Antep Büyükşehir Belediyesi ve belediyeye ait Antep Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (GASKİ) toplam borcu 2.4 milyar TL. Giderek katlanarak bu borçla birlikte yine belediyeye ait Gazi Ağaç, GASKİ Enerji, Gazibel, Gazikonut ve GaziUlaş şirketleri de geçtiğimiz yıl 24 milyon TL zarar etti. Yine 2015 yılından bu yana 410 milyon TL faiz ödendi.

    Seçimlerde yeniden başkan seçilen Fatma Şahin’in başında olduğu belediye, ‘tasarruf’ yaparak bu kötü tablo içerisinden çıkmak hedefiyle geçtiğimiz haftalarda Türkiye’de ilk kez Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni yerelde uygulama kararı aldı.

    Bu yönetim sistemi kapsamında genel sekreter yardımcılıkları kaldırıldı, 28 daire başkanlığı 18’e indirildi, daire başkanlıklarına bağlı 98 olan müdürlük sayısı da 69’a düşürüldü.

    Antep Büyükşehir Belediyesi’nin Cumhuriyet Halk Partili (CHP) Meclis üyesi Yılmaz Kireç, belediyenin içerisinde bulunduğu borç durumuna ve tasarruf sağlamak için getirilen yeni sisteme dair MA’ya konuştu.

    "KANUNSUZ İHALE"

    Antep Belediyesi CHP’li Meclis üyesi Yılmaz Kireç | Fotoğraf: MA

    Belediyeye ait şirketlerin zarar etmesini yönetime sorduklarında personel fazlalığından kaynaklandığı yanıtı aldıklarını belirten CHP’li Meclis üyesi Yılmaz Kireç, ancak bu cevabın gerçeği yansıtmadığını ifae etti.

    Belediye şirketlerinin, belediyeye ait taşınmazları ihalesiz devir etmesinden dolayı zarar ettiğini söyleyen CHP’li Klireç, şirketlerin kendisine devredilen taşınmazları Belediye Yasası’na göre ihaleyle devretmesi gerekmesine karşın yönetim kurulu kararıyla devir edildiğini kaydetti.

    Kireç, belediyenin nasıl zarara uğratıldığına dair ise şu örnekleri verdi: “Büyükşehir 228 milyon lira bedelli büyük bir yol ihalesi ihale yapıyor. İhaleye iki tane firma giriyor. Birinci firma kilometresine 4 bin 736 lira teklif veriyor. İkinci firma ise, kilometresine 2 bin 500 lira veriyor. Ancak ihaleyi yüksek teklif veren birinci firmaya veriyorlar. Verirken de yüzde 20 iş artışı yapıyorlar. İşin ölçüsü olan 252 kilometre iş artışı yapılarak 966 kilometreye çıkarılıyor. Yüksek maliyetli olan ihaleyi ilerleme yüzdesinde yükselterek götürüyorlar. Sonra aynı firma yine bir beton ihalesine giriyor. Metreküpüne 110 lira teklif veriyor. İkinci firma ise, 170 lira teklif veriyor. İhaleyi yine aynı firma kazanıyor ve 15 bin metreküp beton dökmesi gerekirken, bin 620 metreküpte bırakıyor. Yani ilerleme yüzdesi yüksek olan işi yapıyor. Ucuz olan işi yarıda bırakıp gidiyor. Büyükşehir Belediyesi’nin borcu işte bu kanuna, yasaya uyulmayan ihalelerden kaynaklanıyor.”

    Yine AKP’li yönetimin, borcun 2004 yılındaki CHP yönetimden kaldığı iddiasında bulunduğunu dile getiren Kireç, bilançolara göre borcun 2012 yılında AKP’li Asım Güzelbey yönetimi döneminde yükselmeye başladığını kaydetti.

    "BELEDİYEYE AİT ARSALARI SATARAK BORCU ÖDEMEYE ÇALIŞIYORLAR"

    Belediyeye bu 5 yıllık dönemde gelecek kaynakların büyük kısmının borca gideceğini vurgulayan Kireç, “Genel bütçeden ve merkezi idareden gelen bir para var. Merkezi idareden gelen para bu borçların faizine ve personel ücretlerine dahi yetmiyor. Borcu ödemek için kaynak üretmek istiyorlar. Kaynak üretirken de belediyeye ait arsaları satıyorlar. Bu arsaları satarak borcu ödemeye çalışıyorlar. Bunları yaparken satılan arsaların yerlerine verilen yanlış imarlardan dolayı Gaziantep’in genel doğasını bozuyorlar. Mesela deprem toplanma alanlarını ve yeşil alanları satarak imara açıyorlar. Bu da kentin doğasını etkiliyor. Satılan arsalara verilen yanlış imarlar, Gazintep’in hava kirliliğinde önde gelen kentlerden biri olmasına neden oldu. Bu borç ancak sürdürülebilir ve katılımcı bir bütçe ile bu bitebilir. Zaten belediye ihaleye çıkardığı arsaların yüzde 80’ni satamıyor” dedi.

    "BİR DAİRE BAŞKANINA 5 KİŞİ HİZMET EDİYOR"

    Büyükşehir Belediyesi ile GASKİ’nin toplamda 2.4 milyar TL’lik borcu bulunmasını “sürdürülemez bir pozisyon” olarak tanımlayan CHP’li meclis üyesi, “tasarruf” sağlamak hedefiyle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne benzer bir sisteme geçilmesi üzerinde durdu.

    Kireç, “5393 No'lu Belediye Yasası’na göre böyle bir sistem uygulanamaz. Biz bunu sorduğumuzda ‘kaynakları daha verimli kullanabilmek için yapıyoruz’ dediler. 28 tane daire başkanlığını 18’e, 98 şube müdürlüğünü 68’e düşürdüler. Tasarruf tedbiri amaçlı yaptıklarını söylüyorlar. Ancak geçen bir daire başkanını ziyaret ettim. Bir sekreteri, şoförü, odacısı ve iki tane de çaycısı var. Bir daire başkanına 5 kişi hizmet ediyor. Sen bir yandan 'tasarruf tedbirleri alıyoruz' diyorsun, diğer taraftan bir bürokrata 5 kişi bakıyor. Bu nasıl tasarruf tedbiridir? Bu borcun azaltılması için daha ciddi tedbirler alınması gerekiyor. Yoksa bu borç bitmez, aksine katlanır” diye konuştu. (Antep/MA)

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