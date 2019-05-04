Irkçı ifadeler barındıran kitap üniversitede vize ödevi oldu

İnanç YILDIZ

Diyarbakır

Türkler ‘Hak bilmez’, Kürtler ‘Her türlü kötülük onlardadır’, Boşnaklar ise ‘Cariyesi güzel vücuduyla tanınan’ gibi aşağılayıcı ifadelerin geçtiği ‘Ahlak-ı Alai’ kitabı hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Av. Sinan Taştekin, ırksal nefretin kolayca gelişip, yayılabileceği uyarısında bulunarak, kitabın yayımının durdurulmasını ve toplatılmasını istedi. Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) 2017 yılında felsefe müfredatına koymaya çalıştığı ancak eğitimcilerin tepkisi sonucu geri adım attığı ‘Ahlak-ı Alai’ kitabı Çukurova Üniversitesinde ilahiyat öğrencilerinin vize ödevi oldu. İslam ahlak felsefesi dersinde önerilen kitapta, Türkler ‘Hak bilmez’, Kürtler ‘Her türlü kötülük onlardadır’, Boşnaklar hakkında ise ‘Cariyesi güzel vücuduyla tanınan’ gibi aşağılayıcı ifadeler geçiyor.

HALKLAR AŞAĞILANIYOR

Avukat Sinan Taştekin tarafından kitap hakkında Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığına “halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçu” işlendiği iddiası ile suç duyurusu dilekçesi teslim edildi. Taştekin’in, verdiği dilekçede kitapta halklarla ilgili yer alan kimi aşağılayıcı ifadeler şu şekilde:

“Kürtler, yiğitlik ve at biniciliğiyle meşhur, ama hırsızlık, yol kesiciliğiyle de tanınan bir ırktır.”

“Kürtlerde kin ve vefasızlık kesin olarak bulunur. Kürt halkı, ağır ve değersiz işlerden başkasına elverişli değildir.”

“Her türlü kötülük Kürtlerdedir; Çünkü doğru yoldan uzaktadırlar. Savaş ve harpte dayanıklıdırlar; Yüksek makamdakilere itiraz ederler.”

“Boşnaklar: Kölesi ve cariyesi güzel vücutları ve hizmetiyle tanınır.”

“Macarlar: Akıllı, zeki, bütün sanatlara kabiliyetlidirler ama kötülük, fesat ve saldırganlıkta ileri ve öldürme, yaralama ve efendisini terk etmeye eğilimlidirler.”

“Türkler yiğitlik, kararlılık, olgunluk ve güzel görünüşü ile tanınmıştırlar fakat kalbinin katılığı ve hak bilmezlikleriyle anılırlar. Yaratılışları gereği gaddar, vefasız, katı ve acımasızdırlar.”

VİZE ÖDEVİ OLARAK VERİLDİ

Kitapta Türkiye’de yaşayan farklı halkların aleni olarak aşağılandığını söyleyen Taştekin, kitabın Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Ahlak Felsefesi dersinde öğretim görevlisi tarafından öğrencilere önerildiğini, kitap üzerine verilen ödevin vize notu sayıldığını söyledi.

NEFRET YAYABİLİR UYARISI

Irksal nefretin kolayca gelişip, yayılabileceği uyarısında bulunan Taştekin, “Bu nedenle Kürt, Boşnak, Macar vs. birçok farklılıkları bulunan halkları aşağılayan, ağır ithamlarda bulunan böyle kitapların raflarda yer alması ve farklı kültürde olan bir insanın bu kitabı okuduğunda Kürt, Boşnak, Macar vs. bir çok farklılığı bulunan bakış açısının nasıl şekilleneceği apaçıktır” diyerek, söz konusu kitabın yayımının durdurulması, toplatılması ve buna bağlı olarak gerekli soruşturmanın yapılması için suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.