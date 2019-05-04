04 Mayıs 2019 15:53

60. Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri sahiplerini buldu

Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri, 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü'nde sahiplerine verildi.

60. Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri sahiplerini buldu

Fotoğraf: Türkiye Gazeteciler Cemiyeti

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    Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin (TGC) 60’ıncısını düzenlediği Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri, Taksim de bulunan özel bir otelde sahiplerini buldu. 1 özel toplam 24 ödülün sahiplerini bulduğu gecede Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto, "Ödüller bu ülkede gazetecilik damarının hala var olduğunun da bir göstergesi" dedi.

    Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin 1959 yılından bu yana sürdürdüğü Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri, 3 Mayıs'ta The Marmara Oteli’nde yapılan törenle sahiplerini buldu. Ödül törenine çok sayıda basın mensubu katıldı.

    "GAZETECİ POTANSİYEL SUÇLU DEĞİLDİR"

    Törenin açılış konuşmasını yapan Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto şunları söyledi:

    "Değerli konuklar, sevgili meslektaşlarımız bugün Dünya Basın Özgürlüğü günü. Her yıl olduğu gibi bu yılı da buruk karşıladık. Oysa bizim gönlümüzde yatan düşünceyi ifade özgürlüğünün önündeki engellerin kalkması, OHAL ile kalkan temel hak ve özgürlüklerin yurttaşlara iade edilmesi, haberin serbestçe dolaşabilmesiydi. Ama gönlümüzde yatan olmadı. İletişim ölçütlerine göre yapılan değerlendirmelerde Türkiye’nin bazı geri kalmış ülkelerle birlikte 157. sırada olduğunu öğrenmiş olduk. TGC bir meslek örgütü olarak bugün bu konuda elinden geleni yapıyor. Gazeteci potansiyel suçlu değildir. Gazetecilik suç değildir. Bu konudaki mücadelemizi sürdüreceğiz Türkiye’nin daha aydınlık mutlu günler görmesi için elimizden geleni yapacağız. Bu ödüller 60 yıldır veriliyor. Bu ödüllerle tarihe de not düşüyoruz. Ödüller bu ülkede gazetecilik damarının hala var olduğunun da bir göstergesi. Bugün burada toplanan arkadaşlarla birlikte bize onur verdiniz, güç verdiniz. Biz de TGC olarak size layık olmaya özen göstereceğiz. Gazetecilik saygın ve onur duyulan bir meslektir. Geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum."

    Olcayto'nun konuşmasının ardından ödüller dağıtıldı.

    HABER SİYASAL ÖDÜLÜ

    Fırat Alkaç-Eyüp Serbest Hürriyet Gazetesi’nde 23 Ekim 2018 tarihinde yayınlanan “Sır mercedes’i nasıl bulduk” başlıklı haberiyle ödüle değer bulundu. Ödülü TGC Genel Saymanı Ahmet Özdemir verdi.

    HABER EKONOMİ ÖDÜLÜ

    Hazal Ocak Cumhuriyet Gazetesi’nde 26-27 Ekim 2018 tarihlerinde yayınlanan “Emsalsiz ihanet” başlıklı haberiyle ödüle değer bulundu. Hazal Ocak’a ödülünü Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Aykut Küçükkaya’dan aldı.

    HABER TOPLUM

    Dinçer Gökçe Hürriyet Gazetesi’nde 18 Ocak 2018 tarihinde yayınlanan “Türkiye’nin utanç listesi” başlıklı haberiyle ödüle değer bulundu. Dinçer Gökçe’ye ödülünü TGC Yönetim Kurulu Üyesi Göksel Göksu verdi.

    HABER EĞİTİM ÖDÜLÜ

    Seyhan Avşar Cumhuriyet Gazetesi’nde 22 Eylül 2018 tarihinde yayınlanan “Devlet okulunda öğretmen borsası” başlıklı haberiyle ödüle değer bulundu. Seyhan Avşar’a ödülünü TGC Önceki Onur Kurulu Başkanı ve Hürriyet Gazetesi Yazarı Doğan Hızlan sundu.

    HABER SAĞLIK ÖDÜLÜ

    Mert İnan Milliyet Gazetesi’nde 7-8-9 Şubat 2018 tarihlerinde yayınlanan “Halk sağlığına asbest darbesi” başlıklı haberiyle ödüle değer bulundu. Mert İnan’a ödülünü TGC Yönetim Kurulu Üyesi Pınar Aktaş verdi.

    HABER KÜLTÜR- SANAT- MAGAZİN ÖDÜLÜ

    Aysel Alp Hürriyet Gazetesi’nde 3 Kasım 2018 tarihinde yayınlanan “Peri bacaları şaştı bu işe” başlıklı haberiyle ödüle değer bulundu. Aysel Alp’e ödülünü Türkiye Halkla İlişkiler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Fügen Toksü sundu.

    HABER SPOR ÖDÜLÜ

    Atilla Türker Habertürk Gazetesi’nde 5 Nisan 2018 tarihinde yayınlanan “Karabükspor’u böyle bitirdiler” başlıklı haberiyle ödüle değer bulundu. Atilla Türker’e ödülünü TGC Genel Kurul Divan Başkan Yardımcısı Kani Atmaca verdi.

    KÖŞE YAZISI ÖDÜLÜ

    Sedat Ergin Hürriyet Gazetesi’nde 24 Şubat 2018 tarihinde yayınlanan “Gazeteciler darbecilikle suçlanmasınlar diye” başlıklı yazısıyla ödüle değer bulundu. Sedat Ergin’e ödülünü TGC Başkan Yardımcısı Doğan Şentürk verdi.

    ARAŞTIRMA ÖDÜLÜ

    İlker Akgüngör Vatan Gazetesi’nde 15-20 Ekim 2018 tarihlerinde yayınlanan “364 no’lu esir” başlıklı araştırmasıyla ödüle değer bulundu. İlker Akgüngör’e ödülünü TGC Yayın Komisyonu Üyesi Fahri Aral sundu.

    RÖPORTAJ- SÖYLEŞİ ÖDÜLÜ

    Ceren Çıplak Drillat-Süleyman Tosunoğlu Cumhuriyet Gazetesi’nde 8-9 Aralık 2018 tarihlerinde yayınlanan “Sarı yelekliler” başlıklı röportajıyla ödüle değer bulundu. Ceren Çıplak Drillat ve Süleyman Tosunoğlu yurt dışında olduklarından ödüllerini Ceren Çıplak Drillat’ın kardeşi Ceyhun Çıplak, Süleyman Tosunoğlu’nun ödülünü ise Cumhuriyet Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Serkan Ozan aldı. Ödülü TGC Balotaj Kurulu üyesi Nuray Özger verdi.

    SAYFA DÜZENİ ÖDÜLÜ

    • a) Birinci sayfa düzeni ödülü

    Sinan Alemdar Star Gazetesi’nde 6 Mart 2018 tarihinde yayınlanan birinci sayfasıyla ödüle değer bulundu. Sinan Alemdar katılamadığından ödülünü Star gazetesi tasarım ekibinden Ozan Öz aldı. Ödülü Gazeteciler Sosyal Dayanışma Vakfı Başkanı Selami Turgut Genç sundu.

    • b) İç sayfa düzeni ödülü

    Nevzat Akdere Posta Gazetesi’nde 20 Kasım 2018 tarihinde yayınlanan 7.sayfasıyla ödüle değer bulundu. Nevzat Akdere’ye ödülünü TGC Genel Sekreter Yardımcısı Hakan Güldağ verdi.

    FOTOĞRAF ÖDÜLÜ

    Selahattin Sönmez Hürriyet Gazetesi’nde 30 Ekim 2018 tarihinde yayınlanan “Cumhuriyet aşkı” konulu fotoğrafıyla ödüle değer bulundu. Selahattin Sönmez’e ödülünü TGC Onur Kurulu Üyesi Nevin Akkaya verdi.

    TV HABER ÖDÜLÜ

    Damla Söken ve Ayhan Dursun 18 Ekim 2018 tarihinde Fox TV’de yayınlanan “İhalesiz et” başlıklı TV haberiyle ödüle değer bulundu. Damla Söken ile Ayhan Dursun’a ödülünü TGC Genel Sekreteri Sibel Güneş verdi.

    TV HABER ARAŞTIRMA ÖDÜLÜ

    Serkan Tahmaz 30-31 Mart 2018 tarihinde Habertürk TV’de yayınlanan “Türkiye’de sürdürülebilir balıkçılık: deniz bitti” başlıklı haber dosyasıyla ödüle değer bulundu. Serkan Tahmaz’a ödülünü TGC yönetim kurulu üyesi İhsan Yılmaz verdi.

    TV HABER PROGRAM ÖDÜLÜ

    Kenan Taş 6 ve 13 Ekim 2018 tarihlerinde CNNTürk’de yayınlanan “5N1K: Venezuela özel dosyası” konulu haber programıyla ödüle değer bulundu. Kenan Taş’a ödülünü TGC Başkanı Turgay Olcayto verdi.

    TV BELGESEL ÖDÜLÜ

    Cem Fakir 10 Kasım 2018 tarihinde CNNTürk’de 32.gün programında yayınlanan “10 Kasım 1938: Atatürk’ün son yolculuğu” adlı belgeseliyle ödüle değer bulundu. Cem Fakir’e ödülünü TGC Onur Kurulu Üyesi-Sözcü Gazetesi Başyazarı Rahmi Turan sundu.

    TV KÜLTÜR SANAT ÖDÜLÜ

    Bora Talat Oyacı ve Yağız Şenkal 20-21 Ekim 2018 tarihlerinde NTV’de yayınlanan “Ara Güler-Islık çalan adam” programıyla ödüle değer bulundu. Ödülü TGC Genel Sekreter Yardımcısı Niyazi Dalyancı verdi.

    TV SPOR ÖDÜLÜ

    Orhan Ayhan 3 Mayıs 2018 tarihinde TRT Spor TV’de yayınlanan “Musolini Kupası” başlıklı programıyla ödüle değer bulundu. Orhan Ayhan’a ödülünü TGC Onursal Üyesi Mücahit Atmanoğlu verdi.

    TV KAMERA ÇALIŞMASI ÖDÜLÜ

    Berkcan Tuğu 2 Ağustos 2018 tarihinde Fox TV’de yayınlanan “Omuz omuza” başlıklı görüntüleriyle ödüle değer bulundu. Berkcan Tuğu’ya ödülünü TGC Onur Kurulu Üyesi Adnan Özyalçıner sundu.

    RADYO HABER PROGRAM ÖDÜLÜ

    Esin Yolçınar 15 Haziran 2018 tarihinde TRT Radyo 1’de yayınlanan “Karanlık meseleler” adlı programıyla ödüle değer bulundu. Esin Yolçınar ödülünü Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk’ten aldı.

    İNTERNET HABER ÖDÜLÜ

    İrem Köker 12-13-14 Eylül 2018 tarihlerinde www.bbc.com.tr internet sitesinde yayınlanan “ABD diplomatik belgelerinde 12 Eylül” başlıklı haberiyle ödüle değer bulundu. İrem Köker yurt dışında olduğundan yerine ödülü Selin Girit TGC Balotaj Kurulu Üyesi Hilmi Hacaloğlu’ndan aldı.

    İNTERNET RÖPORTAJ ÖDÜLÜ

    Selin Girit 20 Nisan 2018 tarihinde www.bbc.com.tr sitesinde yayınlanan “Türkiye’de deizm tartışması: muhafazakar gençlik dinden uzaklaşıyor mu?” “başlıklı röportajıyla ödüle değer bulundu. Selin Girit’e ödülünü TGC Yönetim Kurulu Üyesi Semra Kardeşoğlu verdi.

    NEZİH DEMİRKENT ÖZEL ÖDÜLÜ

    Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri Yönetmeliği kapsamında 2018 Nezih Demirkent Özel Ödülü’nün, 1982 yılından bu yana ekonomi gazeteciliğine yaptığı katkı ve bunu yaparken gösterdiği özenli çalışma nedeniyle Ruhi Sanyer’e verilmesini kararlaştırdı. Ruhi Sanyer yurt dışında olduğundan ödülü yerine Yurt Gazetesi Ekonomi Yazarı Esin Gedik aldı. Ödülü TGC Başkanı Turgay Olcayto sundu. (MEDYA SERVİSİ)

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