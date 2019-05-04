İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı: 7 ölü, 43 yaralı

İsrail savaş uçaklarının abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik son saldırılarında iki Filistinli daha yaşamını yitirdi. Gazze'nin merkezindeki Aksa Hastanesi ve bölgedeki kaynakların AA muhabirine verdiği bilgiye göre, kentin orta kesimlerindeki el-Bureyc mülteci kampına yapılan hava saldırıları nedeniyle 2 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik dün sabah (4 Mayıs) başlayan hava saldırılarında şu ana kadar 7 kişi hayatını kaybetti, 43 kişi yaralandı. Saldırılarda AA ofisinin olduğu bina da yıkıldı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, "Gazze’deki Hamas ve İslami Cihad hedeflerine yönelik hava saldırısı başlattık" ifadesi kullanıldı.

Gece boyu Gazze'nin çeşitli noktalarına hava saldırıları sürerken, ara ara topçu ateşleri de kentin belirli noktalarını vuruyor. Akdeniz sahilinden de İsrail Deniz Kuvvetlerine ait gemilerle yapılan atışlarla Gazze Limanı ve çevresindeki bazı yerleşim birimleri hedef alındı.

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden dün çok sayıda roket atılmasını gerekçe göstererek savaş uçaklarıyla bölgeye hava saldırısı başlatmıştı. İsrail'in saldırılarında 14 aylık bir kız bebek ve hamile annesinin de aralarında bulunduğu 5 Filistinli yaşamını yitirmişti. Atılan roketler nedeniyle biri ağır 2 İsrailli yaralanmıştı.

Gazze Şeridi'nden cuma günü de sınırda keskin nişancı ateşi açılmış ve 2 İsrail askeri yaralanmıştı. Bunun üzerine İsrail ordusunun Gazze'ye düzenlediği hava saldırısında 2 Filistinli hayatını kaybetmişti. Ayrıca yine cuma günü Gazze Şeridi sınırında 30 Mart'tan bu yana yapılan barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine katılan 2 Filistinli, İsrail askerlerince açılan ateş sonucu yaşamın yitirmişti.

Fotoğraf: Abed Rahim Khatib/AA

GAZZE'DEN ATILAN ROKET SONUCU BİR İSRAİLLİ ÖLDÜ

İsrail'in son hava saldırılarının ardından Gazze Şeridi'nden fırlatıldığı belirtilen roketin Askalan kentindeki bir eve isabet etmesi sonucu bir İsraillinin öldüğü bildirildi. Haaretz gazetesinin internet sitesinde yer alan haberde, Askalan kentinde bir eve roket düşmesi sonucu 60 yaşında bir İsraillinin öldüğü belirtildi.

Karnından ve göğsünden yaralanan İsraillinin Barzilai Hastanesi'ne kaldırıldıktan sonra hayatını kaybettiği kaydedildi. İsrail kaynakları Gazze'den atılan roketler sonucu iki kişinin yaralandığını aktarmıştı.

İsrail tarafından yapılan açıklamada Gazze’den İsrail tarafına atılan roketlerin sayısının 200’ü aştığı, bu roketlerin büyük bölümünün İsrail’e ait "Demir Kubbe" hava savunma sistemi tarafından imha edildiği belirtildi. Roketlerden birinin Eşkol bölgesinde bir eve isabet ettiği, evde bulunanlardan yaralanan olmadığı öğrenildi. Kiryat Gat kentine düşen bir roketin şarapnel parçalarının isabet ettiği, 50 yaşlarında bir kadının ise ağır yaralandı.

AA OFİSİNİN BULUNDUĞU BİNAYA SALDIRI

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde Anadolu Ajansı ofisinin de bulunduğu binaya hava saldırısı düzenledi | Fotoğraf: Ali Jadallah/AA

Gazze’deki Anadolu Ajansı (AA) muhabirlerinin aktardığı bilgiye göre, İsrail güçleri tarafından Gazze’deki AA ofisinin bulunduğu binaya önce uyarı atışı yapıldı. AA çalışanları, uyarı atışının hemen ardından yanlarına alabildikleri birkaç eşya ile birlikte binayı boşalttı. Kısa bir süre sonra İsrail savaş uçaklarının en az 5 roketle düzenlediği hava saldırısı sonucu bina tamamen yıkıldı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde Anadolu Ajansı ofisinin de bulunduğu binaya hava saldırısı düzenledi. Bina tamamen yıkıldı. | Fotoğraf: Ali Jadallah/AA

Anadolu Ajansı çalışanlarının durumunun iyi olduğu öğrenilirken, saldırıda herhangi bir can kaybı olup olmadığına dair henüz kesin bilgiye ise ulaşılamadı.

Filistin hükümetinden yapılan açıklamada ise "AA ofisinin hedef alınması, tanıkların uzaklaştırılması girişimidir ve İsrail’in Gazze’ye yönelik katliamlarına hazırlıktır" denildi.

TÜRKİYE'DEN TEPKİLER

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Anadolu Ajansı’nın Gazze’deki ofisinin İsrail’in hava saldırında vurulmasına tepki gösterdi.

Twitter hesabından açıklama yapan Kalın, “İsrail, yeni bir saldırganlık örneği göstererek Anadolu Ajansı’nın Gazze’deki ofisinin bulunduğu binayı vurmuştur. Bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Amacın, İsrail’in yeni suçlarını örtbas etmek olduğu açıktır. Anadolu Ajansı’na geçmiş olsun” ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise, "Gazze’deki Anadolu Ajansı binasının hedef alınması İsrail saldırganlığının yeni göstergesi. İsrail’in uyguladığı şiddet insanlığa karşı suçtur. Bu saldırıdan İsrail kadar onu cesaretlendirenler de sorumludur. Dünyada tek kalsak bile Filistin davasını sonuna kadar savunacağız" diyerek tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da, Twitter hesabından "İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nde Anadolu Ajansı ofisinin de bulunduğu binayı vurmasını en sert şekilde kınıyoruz. Basın özgürlüğüne duyarlı olduğu iddiasındaki Batılı ülkeleri İsrail hükümetini kınamaya davet ediyoruz. Yüz akımız Anadolu Ajansı ailesine geçmiş olsun" dedi.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak ise, "Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Anadolu Ajansı'nın Gazze'deki bürosuna yapılan İsrail saldırısını kınıyor, Anadolu Ajansı çalışanlarına geçmiş olsun diyoruz" açıklaması yaptı.

İSRAİL YOLLARI VE SAHİL ŞERİDİNİ KAPATTI

Gazze Şeridi’nden 3 Mayıs'ta açılan keskin nişancı ateşi sonucu sınırda 2 İsrail askeri yaralanmıştı. Bunun üzerine İsrail ordusu Gazze’ye hava saldırısı düzenlemiş, saldırıda 2 Filistinli yaşamını yitirmiş, 2 kişi de yaralanmıştı. Ayrıca, Gazze Şeridi sınırında 30 Mart’tan bu yana düzenlenen “Büyük Dönüşü Yürüyüşü” gösterilerine katılan 2 Filistinli de İsrail askerleri tarafından öldürülmüştü.

İsrail ordusu, 3 Mayıs'ta yaşanan olaylar nedeniyle bu sabahtan itibaren (4 Mayıs) Gazze Şeridi sınırına yakın bölgelerde birçok yolu ve bir sahili şeridini kapattı. Gazze’ye ticari ürün girişinin sağlandığı Kerm Ebu Salim ile yolcu geçişi için kullanılan Beyt Hanun (Erez) sınır kapılarını da İsrail tarafından kapatıldı.

İsrail ayrıca Gazze’deki balıkçılara avlanma yasağı getirilmesine karar verdi. Gazze’deki Filistinli Balıkçılar Sendikası Başkanı Nizar Ayyaş, AA İsrail ordusunun, “balıkçıların Gazze sahili açıklarında avlanmasının yasaklandığı” bilgisini kendilerine ilettiğini söyledi. (DIŞ HABERLER)

Fotoğraf: Abed Rahim Khatib/AA

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