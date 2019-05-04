İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı: 3 ölü, 12 yaralı

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 4 Mayıs'ta hava saldırısı düzenledi. Sabah saatlerinde başlayan saldırılarda 1'i bebek 3 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi de yaralandı. Gazze'den İsrail'e atılan roketler nedeniyle de 1 kadın yaralandı. Anadolu Ajansı'nın Gazze'deki ofisinin de bulunduğu bina, İsrail'in hava saldırısı sonucu tamamen yıkıldı.

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi’nden 4 Mayıs'ta 90’a yakın roket atılmasını gerekçe göstererek, savaş uçaklarıyla hava saldırısı düzenledi. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, "Gazze’deki Hamas ve İslami Cihad hedeflerine yönelik hava saldırısı başlattık" ifadesi kullanıldı.

50 YAŞINDA 1 KADIN AĞIR YARALANDI

Açıklamada, Gazze’den İsrail tarafına atılan roketlerin sayısının 200’ü aştığı, bu roketlerin büyük bölümünün İsrail’e ait "Demir Kubbe" hava savunma sistemi tarafından imha edildiği belirtildi. Roketlerden birinin Eşkol bölgesinde bir eve isabet ettiği, evde bulunanlardan yaralanan olmadığı öğrenildi. Kiryat Gat kentine düşen bir roketin şarapnel parçalarının isabet ettiği, 50 yaşlarında bir kadının ise ağır yaralandı.

Bölgede gerginlik artarken, atılan roketler gerekçesiyle İsrail ordusu 4 Mayıs sabahı Gazze’nin kuzeyinde 2 ayrı noktaya hava saldırısı düzenlemiş, Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları’na ait bazı noktaları tank atışları yapmıştı. Öğleden sonra ise hava saldırısı başlatıldı.

Gazze’deki Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, 22 yaşındaki İmad Muhammed Nesir ve 14 aylık Saba Mahmud Ebu Arar, İsrail saldırısında hayatını kaybetti. Yaralıların sayısı ise 12’ye yükseldi.

İsrail ordusu ise hava saldırılarında Gazze’de Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ve İslami Cihad’a ait 70’e yakın hedefin vurulduğunu açıkladı.

AA OFİSİNİN BULUNDUĞU BİNAYA SALDIRI

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde Anadolu Ajansı ofisinin de bulunduğu binaya hava saldırısı düzenledi | Fotoğraf: Ali Jadallah/AA

Gazze’deki Anadolu Ajansı (AA) muhabirlerinin aktardığı bilgiye göre, İsrail güçleri tarafından Gazze’deki AA ofisinin bulunduğu binaya önce uyarı atışı yapıldı. AA çalışanları, uyarı atışının hemen ardından yanlarına alabildikleri birkaç eşya ile birlikte binayı boşalttı. Kısa bir süre sonra İsrail savaş uçaklarının en az 5 roketle düzenlediği hava saldırısı sonucu bina tamamen yıkıldı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde Anadolu Ajansı ofisinin de bulunduğu binaya hava saldırısı düzenledi. Bina tamamen yıkıldı. | Fotoğraf: Ali Jadallah/AA

Anadolu Ajansı çalışanlarının durumunun iyi olduğu öğrenilirken, saldırıda herhangi bir can kaybı olup olmadığına dair henüz kesin bilgiye ise ulaşılamadı.

Filistin hükümetinden yapılan açıklamada ise "AA ofisinin hedef alınması, tanıkların uzaklaştırılması girişimidir ve İsrail’in Gazze’ye yönelik katliamlarına hazırlıktır" denildi.

TÜRKİYE'DEN TEPKİLER

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Anadolu Ajansı’nın Gazze’deki ofisinin İsrail’in hava saldırında vurulmasına tepki gösterdi.

Twitter hesabından açıklama yapan Kalın, “İsrail, yeni bir saldırganlık örneği göstererek Anadolu Ajansı’nın Gazze’deki ofisinin bulunduğu binayı vurmuştur. Bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Amacın, İsrail’in yeni suçlarını örtbas etmek olduğu açıktır. Anadolu Ajansı’na geçmiş olsun” ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise, "Gazze’deki Anadolu Ajansı binasının hedef alınması İsrail saldırganlığının yeni göstergesi. İsrail’in uyguladığı şiddet insanlığa karşı suçtur. Bu saldırıdan İsrail kadar onu cesaretlendirenler de sorumludur. Dünyada tek kalsak bile Filistin davasını sonuna kadar savunacağız" diyerek tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da, Twitter hesabından "İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nde Anadolu Ajansı ofisinin de bulunduğu binayı vurmasını en sert şekilde kınıyoruz. Basın özgürlüğüne duyarlı olduğu iddiasındaki Batılı ülkeleri İsrail hükümetini kınamaya davet ediyoruz. Yüz akımız Anadolu Ajansı ailesine geçmiş olsun" dedi.

İSRAİL YOLLARI VE SAHİL ŞERİDİNİ KAPATTI

Gazze Şeridi’nden 3 Mayıs'ta açılan keskin nişancı ateşi sonucu sınırda 2 İsrail askeri yaralanmıştı. Bunun üzerine İsrail ordusu Gazze’ye hava saldırısı düzenlemiş, saldırıda 2 Filistinli yaşamını yitirmiş, 2 kişi de yaralanmıştı.

Ayrıca dün Gazze Şeridi sınırında 30 Mart’tan bu yana düzenlenen “Büyük Dönüşü Yürüyüşü” gösterilerine katılan 2 Filistinli de İsrail askerleri tarafından öldürülmüştü.

İsrail ordusu, dün yaşanan olaylar nedeniyle bu sabahtan itibaren Gazze Şeridi sınırına yakın bölgelerde birçok yolu ve bir sahili şeridini kapattı. Gazze’ye ticari ürün girişinin sağlandığı Kerm Ebu Salim ile yolcu geçişi için kullanılan Beyt Hanun (Erez) sınır kapılarını da İsrail tarafından kapatıldı.

İsrail ayrıca Gazze’deki balıkçılara avlanma yasağı getirilmesine karar verdi. Gazze’deki Filistinli Balıkçılar Sendikası Başkanı Nizar Ayyaş, AA İsrail ordusunun, “balıkçıların Gazze sahili açıklarında avlanmasının yasaklandığı” bilgisini kendilerine ilettiğini söyledi. (DIŞ HABERLER)

Fotoğraf: Abed Rahim Khatib/AA

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