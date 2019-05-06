06 Mayıs 2019 08:10
Son Güncellenme Tarihi: 06 Mayıs 2019 08:12

İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı: 24 ölü, 154 yaralı

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 24 kişi hayatını kaybetti, 154 kişi yaralandı. Bölgede ateşkes sağlandığı bildirildi.

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İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı: 24 ölü, 154 yaralı

Fotoğraf: Ashraf Amra/AA

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    İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik cumartesi günü başlattığı saldırılarda 24 Filistinli hayatını kaybederken 154 kişi de yaralandı. Taraflar arasında pazartesi sabah 04.30 itibarıyla ateşkes sağlandı.

    AA'nın haberine göre Gazze'deki silahlı gruplardan "Halk Direniş Komiteleri" adına konuşan Ebu Mücahid el Brim, Birleşmiş Milletler (BM) ve Mısır'ın ateşkes için ortaya koyduğu çabaların sonuç getirdiğini, bunun pazartesi sabah saatlerinden itibaren uygulamaya gireceğini söyledi.

    Gelişmeye ilişkin İsrail tarafından henüz bir açıklama yapılmazken, ateşkes görüşmelerine katılan İsrailli bir yetkili geçen gece yaptığı açıklamada, görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini, birkaç saat içinde ateşkes ilanının mümkün olabileceğini duyurmuştu.

    GERİLİM 2 MAYIS’TA BAŞLADI

    İsrail ve Filistin arasında saldırılar, İsrail ordusuna göre İslami Cihat Örgütü mensubu keskin nişancıların İsrail askerlerine ateş açması ve 2 askeri yaralamasıyla 2 Mayıs’ta başladı. Karşılık veren İsrail’in hava saldırısında 2 Hamas mensubu öldürüldü. Cuma günü ise Filistinlilerin haftalardır her Cuma Gazze sınırında gerçekleştirdikleri barışçıl “Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü”ne bir kez daha gerçek mermilerle saldırılan İsrail askerleri, 2 Filistinliyi daha öldürdü.

    Cumartesi gecesi bu kez İsrail’in başkent Tel Aviv’in güneyinde, Gazze Şeridi’ne 13 kilometre mesafedeki Aşkelon’da, Gazze Şeridi’nden atılan bir füzenin bir apartmana isabet etmesi sonucu bir İsrail vatandaşının hayatını kaybettiği duyuruldu.

    İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde Anadolu Ajansı ofisinin de bulunduğu binaya hava saldırısı düzenledi | Fotoğraf: Ali Jadallah/AA

    GAZZE’YE BÜYÜK SALDIRI: 320 ‘HEDEF’ VURULDU

    İsrail ordusu, Gazze’de Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ve İslami Cihad’a ait 320 hedefin vurulduğu duyurdu. Gazze’deki Filistinli grupların ise İsrail tarafına en az 430 roket attığı belirtildi. Roketlerin büyük bölümünün hava savunma sistemince imha edildiği açıklandı.

    İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde Anadolu Ajansı ofisinin de bulunduğu binaya hava saldırısı düzenledi. Bina tamamen yıkıldı. | Fotoğraf: Ali Jadallah/AA

    İSRAİL'DE KABİNE TOPLANDI

    İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, yaptığı açıklamada İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi’ne saldırılarının devam edeceğini belirtti. Netanyahu, kabine toplantısından önce yaptığı açıklamada, Filistinli örgütler Hamas ve İslami Cihad’ı suçlayan Netanyahu, “İsrail ordusuna Gazze Şeridi’ndeki gruplara yönelik geniş kapsamlı saldırılarına devam etmesi emrini verdim” dedi.

    İsrail ordusu ayrıca Gazze sınırına yakın birliklerine takviye gönderme kararı aldı.

    Fotoğraf: Ali Jadallah/AA

    GAZZE’DE BÜYÜK YIKIM

    İsrail, sivilleri hedef almadıklarını ileri sürse de Filistinli kaynaklar, saldırılarda sivillere ait birçok evin yanı sıra 3 atölye ve bir cami vurulduğunu duyurdu. AA’nın haberine göre, sivillere ait 7 binanın vurulduğu ve bu binaların tamamen yıkıldığı belirtilirken, 4 ev de roket saldırısına maruz kaldı.

    Bölgedeki AA muhabirinin verdiği bilgiye göre Filistinliler İsrail saldırılarında yıkılan evlerinden ve ofislerinden sağlam kalan eşyalarını yıkıntıların arasında çıkarmaya çalıştı.

    ABD’DEN İSRAİL’E DESTEK

    ABD yönetimi İsrail’in arkasında olduğunu duyurdu. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, cumartesi günü yaptığı açıklamada, “İsrail’in yanındayız ve bu iğrenç saldırılar karşısında kendini savunma hakkını destekliyoruz” dedi. Birleşmiş Milletler’den yapılan açıklamada da taraflara itidalli olma çağrısı yapıldı.

    İSRAİL’E TEPKİLER

    Ürdün Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in abluka altındaki Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırıların hemen durdurulması ve bölgedeki tansiyonun düşürülmesi çağrısında bulundu.

    Türkiye’den de Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, “İsrail’in Gazze’de çok sayıda masum insanın hayatını kaybetmesine veya yaralanmasına neden olan ve Anadolu Ajansı’nın binasını da hedef alan ayrımsız saldırılarını şiddetle kınıyoruz. İsrail’in orantısız eylemleriyle bölgede tırmanan gerginliğin azaltılması için uluslararası toplumu süratle harekete geçmeye davet ediyoruz” denildi.

    ABD’NİN İSRAİL İÇİN ‘BARIŞ PLANI’: İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM YOK

    ABD Başkanı Donald Trump’ın damadı ve danışmanı Jared Kushner’ın Washington yönetiminin uzun süredir beklenen “Ortadoğu barış planını” haziranda açıklayacağını duyurmuştu. Filistin yönetimi ve Filistinli örgütler ise İsrail yanlısı planı reddediyor.

    “Yüzyılın anlaşması” denilen planın içeriğine ilişkin net bilgiler bulunmuyor. Ancak sızan bilgilere göre plan, İsrail yanlısı ve iki devletli çözümü desteklemiyor.

    PLANDA NE VAR?

    • Mısır’ın Sina Yarımadasındaki toprakların bir bölümünün Filistinliler için tahsis edilmesini ön gören plan, Arap Barış Girişimi ve Birleşmiş Milletler (BM) kararlarında yer alan iki devletli çözüm önerisinden tamamen uzak İsrail yanlısı bir portre çiziyor.
    • ABD merkezli Washington Post gazetesi, 15 Nisan’da yayınlanan haberinde, planın, Filistinlilerin gündelik hayatına birtakım iyileştirmeler getirmekle birlikte bağımsız bir Filistin devleti kurulmasını önermediğini yazdı.
    • Plan daha çok Filistinlilerin ekonomik şartlarının iyileştirilmesine ve din, inanç ve ibadet özgürlüğü ile hukuki eşitlik gibi temel hak ve özgürlükler konusunda bazı güvenceler getirilmesine odaklanıyor.
    • Gazeteye konuşan “Arap yetkililer”, ABD tarafının Arapların İsrail’i tanımasını ve Filistin’in “bağımsızlığı” yerine “özerkliğini” öngören bir statükonun varlığının kabul edilmesini şart olarak öne sürdüğünü belirtiyor. 
    • Kudüs merkezli Al-Quds gazetesinin ABD’li kaynaklara dayandırdığı haberine göre plan, ayrıca Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995’te imzalanan İkinci Oslo Anlaşması çerçevesinde Batı Şeria’nın yüzde 61’ini oluşturan idari yönetimi ve güvenliği İsrail’e bırakılan “C” bölgesi konusunda müzakereler yapılmasını öngörüyor.
    • Filistinlilere ait bölgelerde Filistinlilere “ticaret ve hareket özgürlüğü” veren, bu bölgelerde İsrail’e ait askeri kontrol noktalarının çoğunun kaldırılmasını öneren planda ancak bölgenin güvenliğinin sorumluluğu yine İsrail’e bırakılıyor.
    • Mescid-i Aksa konusunda ise plan, Aksa’nın idaresinin İsrail, Filistin ve Ürdün’ün ortaklığında olmasını öngörüyor.
    • Plan, Batı Şeria’daki Yahudi yerleşim birimleriyle alakalı olarak da yine İsrail tarafını memnun edecek öneriler içeriyor. Buna göre, Büyük Blok olarak isimlendirilen birinci kısım yerleşim birimleri İsrail sınırlarına dahil edilecek, bunun dışındaki yerleşim birimleri, genişletilmeden İsrail’in kontrolü altında kalacak ve üçüncü olarak gelişi güzel şekilde kurulan yerleşim birimleri ise dağıtılacak. Mülkiyet sahibi olduklarını ispat eden Filistinlilere, tazminat ödenecek.
    • Gerçekte milyonlarca olduğu bilinen Filistinli mülteci sayısını 30 bin ile 60 bin arasında sınırlandıran plana göre, mülteciler istedikleri takdirde Batı Şeria ve Gazze’deki “özerk” bölgelere yerleşebilecek.
    • Mülteci sıfatı verilmeden 1948’de köylerinden göçe zorlanan Filistinlilerin torunlarının uğradığı zararın tazmini için ise bir fon oluşturulacak.
    • Plana göre Gazze’de büyük bir liman inşa edilecek, Batı Şeria ile Gazze arasında kara yoluyla ulaşım sağlanacak ve Gazze’ye hava yoluyla ulaşım sağlanacak.
    • Plan ayrıca Batı Kudüs’ün tamamı ile Doğu Kudüs’ün bir kısmının İsrail’e bırakılmasını içeriyor.

    Filistin Dışişleri Bakanlığı’ndan geçtiğimiz cuma günü yapılan açıklamada, “İki devletli çözüm esasına dayanmayan herhangi bir plan, öneri ya da anlaşma başarısız olmaya ve tarihin çöplüğüne atılmaya mahkumdur. Böyle bir adım Filistin, Arap dünyası, İslam dünyası, Avrupa ve uluslararası alanda reddedilecektir” ifadeleri kullanılmıştı. (DIŞ HABERLER)

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